Чемпионат Крыма и КФС будут обеспечены средствами из бюджета РФ минимум на пять месяцев

Проведение чемпионата Крыма по футболу под эгидой УЕФА и функционирование Крымского футбольного союза будет как минимум минимум на пять месяцев обеспечено средствами из федерального бюджета, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.



С начала сезона-2014/15 в зоне "Юг" второго российского дивизиона выступали три крымских клуба: СКЧФ, ТСК и "Жемчужина". УЕФА в декабре запретил им участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года, подчеркнув, что футбол в регионе надо сохранить, и предложил создать под своей эгидой отдельный чемпионат, заявки на участие в котором подали восемь клубов.



В июле был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его учредителями стали Республиканская Федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя. Ветоха ранее заявил, что первый матч чемпионата Крыма по футболу пройдет в период с 16 по 23 августа. Ожидается, что первый транш средств поступит на счета КФС в сентябре.



"Есть поручение правительства, подписанное (вице-премьером РФ Дмитрием) Козаком, где выделены определенные средства, не буду сейчас их озвучивать. Это две статьи финансирования, которые федеральный центр нам обещал: на проведение и участие в соревнованиях команд и на сам КФС, то есть на содержание комитетных и внекомитетных сотрудников. На сегодня однозначно будет финансирование на пять месяцев", - сказал Ветоха в эфире крымского радио "Россия сегодня".



В свою очередь президент севастопольского футбольного клуба СКЧФ Александр Красильников подчеркнул, что проблемным остается вопрос финансирования самих клубов, в том числе выплат зарплат игрокам, тренерскому штабу, персоналу.



"Многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят Премьер-лиге, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. Не будет высокого уровня чемпионата, когда такая ситуация. Ни одна из команд без помощи не вытянет сама", - сказал Красильников.



При этом он подчеркнул, что клубу обещал оказать поддержку губернатор Севастополя Сергей Меняйло.



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