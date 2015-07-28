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    Чемпионат Крыма и КФС будут обеспечены средствами из бюджета РФ минимум на пять месяцев

    Проведение чемпионата Крыма по футболу под эгидой УЕФА и функционирование Крымского футбольного союза будет как минимум минимум на пять месяцев обеспечено средствами из федерального бюджета, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.

    С начала сезона-2014/15 в зоне "Юг" второго российского дивизиона выступали три крымских клуба: СКЧФ, ТСК и "Жемчужина". УЕФА в декабре запретил им участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года, подчеркнув, что футбол в регионе надо сохранить, и предложил создать под своей эгидой отдельный чемпионат, заявки на участие в котором подали восемь клубов.

    В июле был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его учредителями стали Республиканская Федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя. Ветоха ранее заявил, что первый матч чемпионата Крыма по футболу пройдет в период с 16 по 23 августа. Ожидается, что первый транш средств поступит на счета КФС в сентябре.

    "Есть поручение правительства, подписанное (вице-премьером РФ Дмитрием) Козаком, где выделены определенные средства, не буду сейчас их озвучивать. Это две статьи финансирования, которые федеральный центр нам обещал: на проведение и участие в соревнованиях команд и на сам КФС, то есть на содержание комитетных и внекомитетных сотрудников. На сегодня однозначно будет финансирование на пять месяцев", - сказал Ветоха в эфире крымского радио "Россия сегодня".

    В свою очередь президент севастопольского футбольного клуба СКЧФ Александр Красильников подчеркнул, что проблемным остается вопрос финансирования самих клубов, в том числе выплат зарплат игрокам, тренерскому штабу, персоналу.

    "Многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят Премьер-лиге, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. Не будет высокого уровня чемпионата, когда такая ситуация. Ни одна из команд без помощи не вытянет сама", - сказал Красильников.

    При этом он подчеркнул, что клубу обещал оказать поддержку губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 12:38
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    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:26

      Конечно, нужно поддержать развитие футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:15

      я рассылаю спам, я дурачок

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 16:27

      хватит бюджета и на зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 15:30

      Пусть бы во втором дивизионе играли, какой еще отдельный чемпионат?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 28 июля 2015, 15:14

      мда,бюджет резиновый шоли??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      20gelding14 28 июля 2015, 14:51

      А где же УЕФА???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:33

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 14:11

      бюджета РФ хватит на всех!

      2
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      Рейтинг: +40

      Gaverx > 112910415 28 июля 2015, 18:04

      кроме самих Россиян)

      0
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      ...
      Рейтинг: +593

      112910415 > Gaverx 28 июля 2015, 19:48

      ну, разумеется )

      -2
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      Рейтинг: +22

      Genario 28 июля 2015, 14:04

      Побыстрее бы разрешилась проблема с крымским футболом. Жалко что время идет, а вопросы еще не решаются.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Genario 28 июля 2015, 16:39

      Это самая главная проблема мира)))

      1
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 28 июля 2015, 14:00

      Если бы были "многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят Премьер-лиге", то кто им запретит заключить контракт с любым клубом любой страны?

      0
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      Рейтинг: +11

      Shendrik > kara-mba 28 июля 2015, 16:55

      ну как вариант не желание покидать клуб, как крыса с корабля...)

      1
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