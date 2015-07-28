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    Роман Еременко: «В Химках будет очень сложный матч»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями о матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Армеец считает, чешская команда будет очень непростым соперником.

    «Лига чемпионов – это всегда первая цель. Сейчас у нас есть шанс попасть в группу – будем всё делать, чтобы решить эту задачу. «Спарта» — непростой соперник, команда не раз участвовала в Лиге чемпионов. В Чехии всегда были хорошие футболисты. Очень сложный матч будет в Химках", — сказал Еременко «Чемпионату».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 11:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:44

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +414

      Tajfun 28 июля 2015, 14:29

      Главное что не расслаблены.
      Спокойно на классе, без нерв.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 28 июля 2015, 14:24

      сегодня нужно всё решать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 13:59

      хочется верить, что не очень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 28 июля 2015, 13:22

      Удачи скакунам!!!

      -1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 12:58

      Надеюсь на крупную победу, чтобы ответный матч стал формальностью!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 12:39

      Удачи конармии! Главное - не пропустить

      -1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 28 июля 2015, 12:06

      Удачи. Будем надеятся на крупную победу.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 12:05

      да, вы прое бать

      0
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