Роман Еременко: «В Химках будет очень сложный матч»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями о матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Армеец считает, чешская команда будет очень непростым соперником.

«Лига чемпионов – это всегда первая цель. Сейчас у нас есть шанс попасть в группу – будем всё делать, чтобы решить эту задачу. «Спарта» — непростой соперник, команда не раз участвовала в Лиге чемпионов. В Чехии всегда были хорошие футболисты. Очень сложный матч будет в Химках", — сказал Еременко «Чемпионату».