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    Роман Еременко: «В Химках будет очень сложный матч»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями о матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Армеец считает, чешская команда будет очень непростым соперником.

    «Лига чемпионов – это всегда первая цель. Сейчас у нас есть шанс попасть в группу – будем всe делать, чтобы решить эту задачу. «Спарта» — непростой соперник, команда не раз участвовала в Лиге чемпионов. В Чехии всегда были хорошие футболисты. Очень сложный матч будет в Химках», — сказал Еременко «Чемпионату».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 11:46
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    Комментарии (10)
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    серИт
    1438074336
    да, вы прое бать
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    prtcs
    1438074397
    Удачи. Будем надеятся на крупную победу.
    Ответить
    sir_Alex
    1438076350
    Удачи конармии! Главное - не пропустить
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438077491
    Надеюсь на крупную победу, чтобы ответный матч стал формальностью!
    Ответить
    Nielsvangogh
    1438078976
    Удачи скакунам!!!
    Ответить
    112910415
    1438081197
    хочется верить, что не очень
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    RIR68
    1438082655
    сегодня нужно всё решать.
    Ответить
    Tajfun
    1438082954
    Главное что не расслаблены. Спокойно на классе, без нерв.
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    qasi30
    1438083856
    я рассылаю спам, я дурачок
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    ologreds
    1694997528
    numo437005
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