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    Путин считает, что борьбой против ФИФА США прикрывают попытку заполучить чемпионат мира

    Президент России Владимир Путин выразил возмущение кампанией, которую США развернули против ФИФА. Напомним, что ФБР проводит расследование по делу о коррупции в федерации и уже арестовало группу чиновников. По мнению Путина, американская сторона хочет заполучить право проведения ЧМ-2022, а их союзники - Великобритания - право проведения ЧМ-2018. Обе страны хотели принять у себя мировые первенства, однако в 2018 году турнир пройдет в России, а четыре года спустя - в Катаре.

    "Способ, которым сейчас осуществляется борьба с коррупцией, заставляет меня поинтересоваться, не является ли это продолжением борьбы за ЧМ-2018 и 2022, - цитирует RTS Путина. - Если кто-то находится под подозрением, необходимо собрать информацию о нем и передать прокуратуре его страны. Нельзя, чтобы какая-то страна рыскала по миру, чтобы отправить в свою тюрьму того, кого заблагорассудится".

    Добавим, что швейцарская прокуратура ведет собственное расследование по нарушениям при выборе хозяев ЧМ-2018 и 2022.

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    27.07.2015 22:42
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 10:31

      А азиаты ненормальные что ли?

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 28 июля 2015, 09:26

      Да всем как то поx что этот ..... там себе считает. Считальщик XPENOV))

      2
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 28 июля 2015, 08:13

      Владимир Владимирович, давайте продадим ЧМ нам он не сильно нужен.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 07:41

      одно другому не мешает

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:30

      Так оно и есть, но ничего у них не выйдет.

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 28 июля 2015, 06:52

      ну 2018 году одну b($)омбу в Англию и потом 2022 году еще одну в США.

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 28 июля 2015, 06:28

      Пусть по бейсболу и амер футболу у себя в Голливуде чемпионаты проводят

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 28 июля 2015, 02:34

      То что Америкосовксие ФБР засуетились именно в период Крымского кризиса и хотели провести своебразные спортивные санкции против России и ее имиджа в Мире, было понятно и раньше и Путин "америки" не открыл здесь. России то же считаю надо провести несколько показательных арестов "америкосов" в других странах и обьяснить нашим америкосовым партнерам что за каждого арестованного Россиянина в зону к нашим зекам пойдут сразу два представителя звездно полосатых таких далеких от нас заокеанских "друзей".

      -2
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 28 июля 2015, 00:15

      Ботокс ударил в голову

      0
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      Рейтинг: +442

      spartak never die > gооdbуegооdbоу 28 июля 2015, 05:58

      Сочувствую,попробуй соскочить с этой ерунды.

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      Рейтинг: +443

      EVM 27 июля 2015, 23:56

      В этой теме, больше о политике, чем о футболе, но удивляет то, что наши "друзья" салоеды, которые очень любят такие темы, до сих пор сюда не слетелись.
      А может их и вовсе здесь не будет?

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      Рейтинг: +22

      Igreks > EVM 28 июля 2015, 09:30

      Прикольненький и смещной ты)))
      Думаю уж лучше быть адекватным САЛОЕДОМ чем тупорылым КОЗЛОМОРДЫМ!!! Ухахах))))

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