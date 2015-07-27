Путин считает, что борьбой против ФИФА США прикрывают попытку заполучить чемпионат мира

Президент России Владимир Путин выразил возмущение кампанией, которую США развернули против ФИФА. Напомним, что ФБР проводит расследование по делу о коррупции в федерации и уже арестовало группу чиновников. По мнению Путина, американская сторона хочет заполучить право проведения ЧМ-2022, а их союзники - Великобритания - право проведения ЧМ-2018. Обе страны хотели принять у себя мировые первенства, однако в 2018 году турнир пройдет в России, а четыре года спустя - в Катаре.



"Способ, которым сейчас осуществляется борьба с коррупцией, заставляет меня поинтересоваться, не является ли это продолжением борьбы за ЧМ-2018 и 2022, - цитирует RTS Путина. - Если кто-то находится под подозрением, необходимо собрать информацию о нем и передать прокуратуре его страны. Нельзя, чтобы какая-то страна рыскала по миру, чтобы отправить в свою тюрьму того, кого заблагорассудится".



Добавим, что швейцарская прокуратура ведет собственное расследование по нарушениям при выборе хозяев ЧМ-2018 и 2022.



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