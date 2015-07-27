ФИФА не сократила срок дисквалификации Суареса

ФИФА не удовлетворила прошение федерации футбола Уругвая сократить сроки дисквалификации нападающего национальной сборной Луиса Суареса. Уругвайская федерация просила ФИФА принять во внимание факт, что к форварду в матчах на клубном уровне не было претензий, но первоначальное решение было оставлено в силе.

Суарес был дисквалифицирован на девять матчей национальной команды за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира 2014 года. Позже Спортивный арбитражный суд разрешил ему тренироваться и принимать участие в товарищеских играх.