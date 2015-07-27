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ФИФА не сократила срок дисквалификации Суареса

27 июля 2015, 17:08
9

ФИФА не удовлетворила прошение федерации футбола Уругвая сократить сроки дисквалификации нападающего национальной сборной Луиса Суареса. Уругвайская федерация просила ФИФА принять во внимание факт, что к форварду в матчах на клубном уровне не было претензий, но первоначальное решение было оставлено в силе.

Суарес был дисквалифицирован на девять матчей национальной команды за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира 2014 года. Позже Спортивный арбитражный суд разрешил ему тренироваться и принимать участие в товарищеских играх.
Суарес не сможет принять участие ещe в четырeх матчах национальной команды.
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Источник: Sport.es
Весь мир Уругвай Суарес Луис
Комментарии (9)
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fanat1244
1438007818
Дикарь, что ещё скажешь? Так ему и нужно, обезьяна!!!
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Die Roten
1438014111
ну ладно.еще 4 матча потерпит.
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Viktor41
1438014703
Можно было бы и сократить . Он осознал. Просил прощенья. В Барселоне один из лучших. Чиновников убедить трудно, вернее, не возможно. Терпи, Луис, и не кусайся больше.
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realmadrid92
1438020043
Так и надо недоделанному психу. Вообще надо намордник для собак накрепить
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xslayer
1438021178
Так что, пока зубы на полку...
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sir_Alex
1438027745
Немного осталось потерпеть и откинется
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JI e x a
1438030758
обычно, когда футболисты ломают нос, им маску для носа дают, а Суаресу надо намордник обычный, и можно отменять дискву))))
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