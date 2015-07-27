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    • Кульков: «С Аленичевым в «Спартак» придет зрелищность и результат»

    Кульков: «С Аленичевым в «Спартак» придет зрелищность и результат»

    Ветеран московского «Спартака» Василий Кульков поделился ожиданиями от некоторых команд РФПЛ в новом сезоне.
    «Спартак» на правильном пути. Дмитрий Аленичев вернет команде и зрелищность, и результат. «Зенит» с ЦСКА, разумеется, тоже можно отнести к фаворитам. А вот в «Динамо», «Локомотив», «Краснодар» не верю. У «Динамо» своих проблем хватает. «Локомотив» пока не впечатляет. Что касается южан, то ему будет очень сложно повторить прошлогодний успех. Особенно, если попадет в групповой раунд Лиги Европы. К борьбе на два фронта команда просто не готова», – сказал Кульков «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2015 08:31
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    Комментарии (15)
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    Linxform
    1437976096
    Стоило раз выиграть и посыпались дифирамбы. Не исключаю что если Спам угораздит еще в паре туров выиграть тут же найдется \"эксперт\", который заявит что Спам готов в следующем сезоне как минимум выиграть Лигу Чемпионов....
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    Добрый Бобер
    1437976952
    Не зглазте, ё-моё!
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    112910415
    1437979519
    экспертам надо успокоиться...рановато шуметь!
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    zyxel410
    1437982473
    Да ну,какие ЦСКА и Зенит фавориты.Только Спартак,им же сам Аленичев рулит.Он же сумел добиться ничьей с самой Уфой и еле-еле выиграть у того самого Краснодара,который ни к чему не готов. Новый сезон,новые имена,а разговоры все теже.
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    DXTK
    1437985787
    Я осмелюсь предположить завершение Сезона для Спартака 3 местом ребята и победа в кубке России.
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    CapitanFlint
    1437987030
    Елы-палы! Вы всего один раз выиграли у Краснодара! Всего один раз, КАРЛ! А понтов, будто ЛЧ взяли.
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    KoValery
    1437992092
    Нужно время. В прошлом году тоже ярко начали.
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    ВOPOНЕЖ
    1437999230
    cпapтaчек такой жалкий безтрофейный клубишка, с горе-болельщиками
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    ВOPOНЕЖ
    1437999288
    спартак нащупывает свой стиль - это стиль легенды клуба - стиль де зеува
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    ologreds
    1694997534
    numo436902
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