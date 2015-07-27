Кульков: «С Аленичевым в «Спартак» придет зрелищность и результат»

Ветеран московского «Спартака» Василий Кульков поделился ожиданиями от некоторых команд РФПЛ в новом сезоне.
«Спартак» на правильном пути. Дмитрий Аленичев вернет команде и зрелищность, и результат. «Зенит» с ЦСКА, разумеется, тоже можно отнести к фаворитам. А вот в «Динамо», «Локомотив», «Краснодар» не верю. У «Динамо» своих проблем хватает. «Локомотив» пока не впечатляет. Что касается южан, то ему будет очень сложно повторить прошлогодний успех. Особенно, если попадет в групповой раунд Лиги Европы. К борьбе на два фронта команда просто не готова», – сказал Кульков «Спорт-Экспрессу».
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