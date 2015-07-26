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    Дрогба может продолжить карьеру в Индии

    Нападающий Дидье Дрогба может продолжить карьеру в Индии. Чемпион индийской суперлиги «Атлетико Калькутта» предлагает 37-летнему ивуарийцу контракт на четыре месяца - именно столько длится турнир. За этот период форвард получит один миллион долларов.


    Дрогба находится в статусе свободного агента после истечения контракта с "Челси". Интерес к нему проявляют «Монреаль Импэкт» из МЛС и «Интер».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2015 11:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 17:22

      Он что, в зоопарке что ли не бывал?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 26 июля 2015, 14:28

      Карьеру - это вряд ли. А вот денег погрести может.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 11:45

      Станет вождём индийцев

      0
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