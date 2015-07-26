Нападающий Дидье Дрогба может продолжить карьеру в Индии. Чемпион индийской суперлиги «Атлетико Калькутта» предлагает 37-летнему ивуарийцу контракт на четыре месяца - именно столько длится турнир. За этот период форвард получит один миллион долларов.



Дрогба находится в статусе свободного агента после истечения контракта с "Челси". Интерес к нему проявляют «Монреаль Импэкт» из МЛС и «Интер».