Бышовец: «Ужесточение лимита положительно сказывается на РФПЛ»

Такой опытный, а бред несёт...
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Такой опытный, а бред несёт...
наблюдение первое: Бышовец топит по ветру. Как большие босы сказали, так и он поддакивает. Впрочем так всегда было.
2. "...Многие тренеры и руководители клубов, на мой взгляд, лукавят, когда говорят о том, что российские игроки будут получать место в составе благодаря паспорту и спекулировать своей зарплатой. Это неправда..." Ну тутмы конечно поверим на слово Анатолию Федоровичу, а не своим собственным глазам, наблюдая за невероятным прогрессом Кокорина например, или Дзагоева. Конечно лимит ни как не сказывается на их игре, хотя по идее, они должны были прогрессировать.
3. "...Надо создать равные конкурентные условия. Разве нет зависимости команд от иностранных игроков, которых покупают за огромные деньги и заключают с ними контракты, в которых вписаны условия обязательного участия в каждом матче?.." Эм,он вообще понимает о чем он говорит? как лимит создаст равные конкурентные условия? Разве нет зависимости от отечественных поленьев, которых покупают за огромные деньги и заключают с ними контракты, в которых вписаны условия обязательного участия в каждом матче? Ведь лимит и является обязательным условием...зачем конкурировать?
И наконец 4. "... Разве мы не видим, что мастерство большинства этих иностранных игроков не соответствует уровню, который бы обогащал наш футбол? А тех, кто обогащает, хватает на полгода, затем они просто доигрывают свои контракты..." Вот тут действительно соглашусь, но лишь отчасти. Уровень РФПЛ, с введением лимита настолько упал, что не соответсвующих уровню легов, уже и не осталось. Те же кто приезжает играть и бороться видят, как тренируются и играют спустя рукава наши поленья, и искренне не понимают, почему они должны вкалывать. И приблизительно еще полгода пытаюсь чего то делать, а потом действительно забивают на все. Но тут уже не их вина, психология однако.
"Многие тренеры и руководители клубов, на мой взгляд, лукавят, когда говорят о том, что российские игроки будут получать место в составе благодаря паспорту и спекулировать своей зарплатой. Это неправда".
Это действительно неправда. Всё уже давно произошло. Ещё до ужесточения лимита. И перспективные футболисты типа Кокорина превратились в "жирных котов"... Зачем им повышать своё мастерство? Жизнь удалась! Мудрый чукча бы сказал: "Менталитет, однако..."