Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Европа

Все конечно может измениться, но на сегодняшний день мне кажется, что в своих группах первые места займут: Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Словакия, Испания, Бельгия, Хорватия. Вторые: Нидерланды, Венгрия, Чехия, Молдова, Армения, Англия, Италия, Эстония, Финляндия.
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Южная Америка
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Африка
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Океания
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