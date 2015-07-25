Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Европа

    На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 определились составы групп европейского отбора. Команды сыграют между собой в два круга, победители каждой группы получат путевки в Россию. Сборные, занявшие вторые места, кроме худшей из них, проведут стыковые матчи, по итогам которых будут распределены еще четыре билета на главный турнир. Добавим, что в группе «Н» вне конкурса сыграет сборная России.
    Группа А: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Беларусь, Люксембург.
    Группа В: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.
    Группа С: Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.
    Группа D: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдова, Грузия.
    Группа E: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан.
    Группа F: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта.
    Группа G: Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония, Лихтенштейн.
    Группа H: Бельгия, Босния и Герцоговина, Греция, Эстония, Кипр.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 20:11
    Рекомендуем
    Комментарии64
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:27

      Все конечно может измениться, но на сегодняшний день мне кажется, что в своих группах первые места займут: Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Словакия, Испания, Бельгия, Хорватия. Вторые: Нидерланды, Венгрия, Чехия, Молдова, Армения, Англия, Италия, Эстония, Финляндия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 26 июля 2015, 02:15

      Беларусам не повезло считаю группа мертвая, Украинцам то же не особо покатило, практически 4 команды будут бороться за два места, Сербам наконец то досталась относительно легкая группа, у Казахов и Армян есть то же шансы. У Англичан возможно будут большие проблемы в группе, Немцы, Португальцы, Бельгийцы скорее всего попадут на ЧМ без проблем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Молотобоец1895 26 июля 2015, 02:15

      Ура наши вышли на ЧМ2018!!! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 26 июля 2015, 00:22

      Бред какой то...как так можно распределять,у меня слов не хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 26 июля 2015, 00:12

      На предварительной жеребьёвке не не хватало только медведя и водки, всё остальное было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 26 июля 2015, 00:10

      Каким образом Уильямс и Рац оказались в первой корзине, а Буффон и Льорис во второй. На жеребьёвке нужно было руководствоваться не только рейтингом ФИФА, но и здравым смыслом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 25 июля 2015, 23:59

      Бэйл сейчас самый счастливый человек в мире. Когда он играл свой первый оффициальный матч за сборную, он не мог и вообразить, что на жеребьёвке Уэльс будет в первой корзине и получит реальный шанс отобраться на ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      makerdream 25 июля 2015, 23:42

      зделайте верстку сайта нормальную... у меня горизонтальная прокрутка есть..это некамильфо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Ravshan09 25 июля 2015, 23:40

      думаю, что со временем все уладится. Да и мириться уже пора, от конфликта страдаем и Мы и Украина, да и Европа в принципе, одни только наши заокеанские соседи от этого в плюсе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Robin_Hood 25 июля 2015, 23:33

      Шведам и исландцам не повезло

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11