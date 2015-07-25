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    Колыванов: «Проиграли из-за невнимательности»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал результат субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Ростова» (1:2).
    «Проиграли только по невнимательности. В первом голе оставили одного нападающего, когда нам шла передача за спину. Не разобрались. Про второй мяч вообще нечего сказать. Обидно, будем разбираться. Заслуживали как минимум ничью. Это футбол: не забиваешь, то получаешь сам. Надеемся, что игру против «Зенита» проведем уже в Уфе», - сказал специалист.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    25.07.2015 19:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:03

      Бекиевича с победой.

      1
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      Рейтинг: +13

      20gelding14 25 июля 2015, 23:11

      А не показалоь мне, что второй гол ростовчан не должен был засчитан из-за руки?

      1
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      Рейтинг: +18

      Bazuka-Limon 25 июля 2015, 22:07

      С Зенитом надо быть супер внимательными иначе 0-5...

      1
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 25 июля 2015, 20:45

      Ростов, с победой. Молодцы.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 20:07

      Надо быть внимательней!

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