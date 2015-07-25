Колыванов: «Проиграли из-за невнимательности»

Бекиевича с победой.
Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал результат субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Ростова» (1:2).
«Проиграли только по невнимательности. В первом голе оставили одного нападающего, когда нам шла передача за спину. Не разобрались. Про второй мяч вообще нечего сказать. Обидно, будем разбираться. Заслуживали как минимум ничью. Это футбол: не забиваешь, то получаешь сам. Надеемся, что игру против «Зенита» проведем уже в Уфе», - сказал специалист.
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