«Рубин» подтвердил переход Динияра Билялетдинова

На зов отца...
Полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в "Рубине", информирует официальный сайт клуба.
Накануне 30-летний футболист расторг контракт со "Спартаком" по соглашению сторон. Напомним, что казанцев возглавляет отец бронзового призера Euro-2008 Ринат Билялетдинов.
Билялетдинов перешел в состав "Спартака" в 2012 году и провел за красно-белых 30 матчей и забил четыре гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в "Торпедо".
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