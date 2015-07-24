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    «Рубин» подтвердил переход Динияра Билялетдинова

    Полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в "Рубине", информирует официальный сайт клуба.

    Накануне 30-летний футболист расторг контракт со "Спартаком" по соглашению сторон. Напомним, что казанцев возглавляет отец бронзового призера Euro-2008 Ринат Билялетдинов.

    Билялетдинов перешел в состав "Спартака" в 2012 году и провел за красно-белых 30 матчей и забил четыре гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в "Торпедо".

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Рубин»

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    24.07.2015 09:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:37

      На зов отца...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июля 2015, 11:09

      Можно подумать у него кроме папки еще варианты были.

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