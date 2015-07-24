«Рубин» подтвердил переход Динияра Билялетдинова

Полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в "Рубине", информирует официальный сайт клуба.



Накануне 30-летний футболист расторг контракт со "Спартаком" по соглашению сторон. Напомним, что казанцев возглавляет отец бронзового призера Euro-2008 Ринат Билялетдинов.









Билялетдинов перешел в состав "Спартака" в 2012 году и провел за красно-белых 30 матчей и забил четыре гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в "Торпедо". "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.