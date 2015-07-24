Дьяков может перейти в «Спартак» или «Анжи»

Экс-защитник футбольного клуба «Ростов» 26-летний россиянин Виталий Дьяков, получивший статус свободного агента по окончании прошлого сезона, активно занят поисками новой для себя команды. По информации «Известий», футболист ведет переговоры сразу с двумя клубами российской Премьер-лиги — столичным «Спартаком» и махачкалинским «Анжи».





Кроме того, существует вариант, при котором он может вернуться и в «Ростов». Однако условия личного контракта, предлагаемые ростовчанами, не слишком устраивают футболиста, поэтому этот вариант российский защитник рассматривает в последнюю очередь.



Виталий Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год. Всего за ростовчан российский защитник провел 102 матча в различных турнирах, забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи. В 2013 году Виталий Дьяков был впервые вызван в сборную России решением бывшего главного тренера Фабио Капелло.