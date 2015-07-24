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Дьяков может перейти в «Спартак» или «Анжи»

24 июля 2015, 00:56
18

Экс-защитник футбольного клуба «Ростов» 26-летний россиянин Виталий Дьяков, получивший статус свободного агента по окончании прошлого сезона, активно занят поисками новой для себя команды. По информации «Известий», футболист ведет переговоры сразу с двумя клубами российской Премьер-лиги — столичным «Спартаком» и махачкалинским «Анжи».

Кроме того, существует вариант, при котором он может вернуться и в «Ростов». Однако условия личного контракта, предлагаемые ростовчанами, не слишком устраивают футболиста, поэтому этот вариант российский защитник рассматривает в последнюю очередь.
Виталий Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год. Всего за ростовчан российский защитник провел 102 матча в различных турнирах, забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи. В 2013 году Виталий Дьяков был впервые вызван в сборную России решением бывшего главного тренера Фабио Капелло.
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Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Дьяков Виталий
Комментарии (18)
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Диктор
1437696551
Всегда говорил-рад был бы видеть его в Спартаке.
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злой25
1437716953
поршевлюк.гранат.дьяков.комбаров. мечта федуна
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Jum13
1437722654
Лучше обратно в Ростов - зачем так себе карьеру ломать? Да и Бердыеву лишний защитник всегда кстати
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pirlo_modric
1437723338
welcome to СПАРТАК МОСКВА
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InsaneClown
1437724934
Надо брать в Спартак, игрок не плохой + паспорт
Ответить
112910415
1437725355
не пропадёт, точно!
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nahan
1437725588
Хороший защитник всегда и везде нужен.
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makkie
1437726170
Бомбардир, не постите Известия на своем ресурсе, мой вам совет... Желтуха чистейшая!
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Петр19
1437736336
Надо брать
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andrefino13
1437748368
Дьяков подписал контракт с Динамо Москва,все уже знают,а Соккер и Бомбардир нет.
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