Со сборной Хорватии снято одно очко за инцидент со свастикой на поле

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА сняла очко со сборной Хорватии в отборочном цикле чемпионата Европы-2016 в качестве наказания для Хорватского футбольного союза (ХФС).



На газоне стадиона «Полюд» в Сплите во время матча июньского матча квалификации между сборными Хорватии и Италии (1:1) было замечено изображение свастики.

Хорваты также обязаны провести два следующих домашних матча в турнирах УЕФА при пустых трибунах и не играть до конца квалификации на стадионе «Полюд» в Сплите. Кроме того, ХФС оштрафован на 100 тысяч евро. Апелляция может быть подана в течение трех дней с момента получения обоснованного решения.