Льоренте хочет перейти в «Реал»

И расстался с Тевесом и Моратой! По по справедливее будет! Мората ведь тоже очень помог Ювентусу!
Нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте не против того, чтобы продолжить карьеру в «Реале», который заинтересован в его услугах.
30-летний испанец намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед» и даст согласие на переход в мадридский клуб.
Напомним, что «Ювентус» в это межсезонье подписал контракты с форвардами Марио Манджукичем, Пауло Дибалой и Симоне Дзадзой и расстался с Карлосом Тевесом.
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