Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Льоренте хочет перейти в «Реал»

    Нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте не против того, чтобы продолжить карьеру в «Реале», который заинтересован в его услугах.

    30-летний испанец намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед» и даст согласие на переход в мадридский клуб.
    Напомним, что «Ювентус» в это межсезонье подписал контракты с форвардами Марио Манджукичем, Пауло Дибалой и Симоне Дзадзой и расстался с Карлосом Тевесом.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 27 июля 2015, 05:29

      И расстался с Тевесом и Моратой! По по справедливее будет! Мората ведь тоже очень помог Ювентусу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 17:51

      мало ли.вдруг беня его захочет.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      АРГЫН 23 июля 2015, 13:21

      Конечно иди если возьмут )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 23 июля 2015, 11:23

      Посмотрел я на Дармиана.
      Ни капли не впечатлил.
      90% пасов назад,куда-то в не куда.
      Боязный какой-то.

      не знаю,что так расхваливали его.

      Плохо все у Италии если это лучший пз в стране.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > Brendan Rodgers 23 июля 2015, 11:41

      Хотя у него огромный есть плюс,что он универсален,вот это плюс.
      А так довольно-таки обычный защитник.
      Даже Ван Гаал сказал,что он будет дублировать Валенсию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      kirrik 23 июля 2015, 11:00

      Не нужен он в МЮ, дохлый и ленивый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dima090887 23 июля 2015, 10:55

      зря в МЮ не хочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 23 июля 2015, 10:47

      Так как в Реале помимо Переса появился еще Бенитес, шанс на появление таких вот футболеров увеличился в двое☝️

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11