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    Билан займется креативным наполнением телеканала «Матч ТВ»

    Создатель и генеральный директор телеканала «Домашний» Наталья Билан займется креативной разработкой старта нового федерального телеканала «Матч ТВ», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу в «Газпром-Медиа».

    Ранее сегодня стало известно, что телеведущая, продюсер и IT-технолог Тина Канделаки станет главой объединённой спортивной редакции канала «Матч ТВ».
    Также отмечается, что в настоящее время идёт согласование контракта с продюсером в области спортивного вещания, обладающим глобальным опытом в организации трансляций и спортивных программ. Это будет иностранный специалист с опытом работы в крупнейших медиакомпаниях, занимающихся спортивным вещанием.

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    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2015 14:57
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 23 июля 2015, 09:24

      Печально всё это ((
      Уже и на спортивные каналы вся эта пи...ня переползает

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 23 июля 2015, 00:16

      а смородскую в президенты РФС))) что твориться ужас

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 22 июля 2015, 21:41

      сопки сопки и еще раз сопки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      brat070 22 июля 2015, 19:44

      Ндааа уш

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24994

      bset 22 июля 2015, 19:02

      Что за цирк собирается? Они все увлекаются футболом? Сомневаюсь. А без этого нормальный канал не сделать.

      2
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      Рейтинг: +11

      Это армия сынок 22 июля 2015, 18:38

      Ну как говорится - невер лет ю гоу! Хэээээй! Олимпийский я не вижу ваших рук!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Arti novochek 22 июля 2015, 17:58

      обложка поменялась, а заголовки остались прежними)

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 17:35

      мы счастливы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +894

      Ахад 22 июля 2015, 17:29

      киркорова в комментаторы игр бабселоны

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      rubinyshka 22 июля 2015, 17:08

      А я то подумал

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