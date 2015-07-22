Билан займется креативным наполнением телеканала «Матч ТВ»

Печально всё это ((
Уже и на спортивные каналы вся эта пи...ня переползает
Создатель и генеральный директор телеканала «Домашний» Наталья Билан займется креативной разработкой старта нового федерального телеканала «Матч ТВ», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу в «Газпром-Медиа».
Ранее сегодня стало известно, что телеведущая, продюсер и IT-технолог Тина Канделаки станет главой объединённой спортивной редакции канала «Матч ТВ».
Также отмечается, что в настоящее время идёт согласование контракта с продюсером в области спортивного вещания, обладающим глобальным опытом в организации трансляций и спортивных программ. Это будет иностранный специалист с опытом работы в крупнейших медиакомпаниях, занимающихся спортивным вещанием.
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