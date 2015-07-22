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    Мутко встретился с юношеской сборной России

    Министр спорта России Виталий Мутко встретился с завоевавшей серебряные медали чемпионата Европы по футболу сборной страны (до 19 лет) и ее главным тренером Дмитрием Хомухой.

    Россияне дошли на проходившем в Греции юношеском чемпионате Европы до финала, где уступили сборной Испании со счетом 0:2. Сборная России, составленная из игроков не старше 1996 года рождения, стала первой отечественной командой, которой удалось пробиться в финальную часть обоих первенств Европы в возрастных категориях до 17 и до 19 лет.
    Мутко поздравил игроков и тренерский штаб с большим успехом: "Наша задача - сохранить вас к 2018 году, когда вы будете в самом соку, - сказал Мутко игрокам. - Если вы на чемпионате мира дойдете до полуфинала, мы будем очень рады, а уж если до финала, вся страна будет счастлива".
    "Вытесняйте легионеров, - добавил исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян. - А вытеснять легионеров можно только колоссальным трудом и любовью к футболу. Дерзайте!"
    Тренер и игроки вручили Мутко футболку национальной команды с автографами и мяч, которым играли на чемпионате Европы.

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    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2015 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:32

      Эти ребята будущее сборной России, если у них все сложится хорошо.

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