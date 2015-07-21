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  • Суарес: «Критика в адрес Месси непонятна. Нельзя критиковать лучшего футболиста мира»

Суарес: «Критика в адрес Месси непонятна. Нельзя критиковать лучшего футболиста мира»

21 июля 2015, 13:04
20

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вновь выступил в защиту своего партнера по команде Лионеля Месси в свете критики в его адрес.Футболист сборной Аргентины подвергся критике после финального матча Кубка Америки с участием «альбиселесте» и национальной команды Чили. Основное и дополнительное время этой игры завершились нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти подопечные Херардо Мартино проиграли со счетом 1:4. Месси, в частности, обвинялся в том, что не играет за сборную с должной отдачей.

«Критика в адрес Месси непонятна. Нельзя критиковать лучшего футболиста мира. Он потерпел поражение в финале, и это болезненный удар для любого футболиста. Он – человек, и ему приходится нелегко. Уверен, что Лео больше всех хотел выиграть турнир», – цитирует Суареса источник.
Ранее сообщалось, что Месси может даже прервать свои выступления за сборную Аргентины.«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

Источник: Чемпионат.ком
Аргентина Барселона Месси Лионель Суарес Луис
Комментарии (20)
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A n d r e i
1437473757
Критиковать можно любого. За КА Месси заслужил критику. Не проявил себя так, как умеет.
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co;ld
1437473827
Критиковать нужно ибо это главная мотивация играть еще лучше.
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Sergei 063KC
1437474282
Конечно, как будто Месси один виноват в проигрыше.
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Forint
1437474884
Пусть критикуют, Месси самодостаточен, и мы знаем как он может играть. КА - это турнир в котором Месси не смог преодолеть усталость от насыщенного сезона. Уверен Суарес устал не меньше, Неймар тоже был не ахти.
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Avaretz
1437475485
Чё за глупость, почему нельзя критиковать если лучший футболист играет далеко не лучший футбол.
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Avaretz
1437475529
Чё за глупость, почему нельзя критиковать если лучший футболист играет далеко не лучший футбол.
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112910415
1437476588
я бы согласился с уругвайцем критиковать всех можно, не надо переходить границ!
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spartach091
1437478785
мда,че гонит вампир???это каким боком незя критиковать??
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Bundeseam
1437481370
Ну конечно, он же у нас слабохарактерный и не привык играть в напряжении. Роналду каждый матч выездной так играет, да даже на Бернабеу его критикуют, но он все равно показывает феноменальный футбол и затыкает всем рты.
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Die Roten
1437483588
критиковать можно и нужно.если по делу конечно.
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