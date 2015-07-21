Суарес: «Критика в адрес Месси непонятна. Нельзя критиковать лучшего футболиста мира»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вновь выступил в защиту своего партнера по команде Лионеля Месси в свете критики в его адрес.Футболист сборной Аргентины подвергся критике после финального матча Кубка Америки с участием «альбиселесте» и национальной команды Чили. Основное и дополнительное время этой игры завершились нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти подопечные Херардо Мартино проиграли со счетом 1:4. Месси, в частности, обвинялся в том, что не играет за сборную с должной отдачей.

«Критика в адрес Месси непонятна. Нельзя критиковать лучшего футболиста мира. Он потерпел поражение в финале, и это болезненный удар для любого футболиста. Он – человек, и ему приходится нелегко. Уверен, что Лео больше всех хотел выиграть турнир», – цитирует Суареса источник.