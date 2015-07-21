Суарес: «Критика в адрес Месси непонятна. Нельзя критиковать лучшего футболиста мира»

Месси -велик и нет ему равных на поле....Но в футбол играет команда и в ней нет 11 Месси...Лео не может отвечать за всю сборную Аргентины...А от Аргентины просто отвернулась фортуна в обеих финалах...Возможно -это плата за прошлое везение(божья рука Марадоны и т.д.). Надеюсь Лео еще поднимет над головой кубок мира...Ну а если даже нет, то его талантище не станет от этого меньше...Круиф тоже не был чемпионом...И Зико тоже...Но это были ТАЛАНТИЩА !!!
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вновь выступил в защиту своего партнера по команде Лионеля Месси в свете критики в его адрес.Футболист сборной Аргентины подвергся критике после финального матча Кубка Америки с участием «альбиселесте» и национальной команды Чили. Основное и дополнительное время этой игры завершились нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти подопечные Херардо Мартино проиграли со счетом 1:4. Месси, в частности, обвинялся в том, что не играет за сборную с должной отдачей.