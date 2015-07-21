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    Суарес: «Критика в адрес Месси непонятна. Нельзя критиковать лучшего футболиста мира»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вновь выступил в защиту своего партнера по команде Лионеля Месси в свете критики в его адрес.Футболист сборной Аргентины подвергся критике после финального матча Кубка Америки с участием «альбиселесте» и национальной команды Чили. Основное и дополнительное время этой игры завершились нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти подопечные Херардо Мартино проиграли со счетом 1:4. Месси, в частности, обвинялся в том, что не играет за сборную с должной отдачей.

    «Критика в адрес Месси непонятна. Нельзя критиковать лучшего футболиста мира. Он потерпел поражение в финале, и это болезненный удар для любого футболиста. Он – человек, и ему приходится нелегко. Уверен, что Лео больше всех хотел выиграть турнир», – цитирует Суареса источник.
    Ранее сообщалось, что Месси может даже прервать свои выступления за сборную Аргентины.«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 13:04
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 июля 2015, 20:01

      Месси -велик и нет ему равных на поле....Но в футбол играет команда и в ней нет 11 Месси...Лео не может отвечать за всю сборную Аргентины...А от Аргентины просто отвернулась фортуна в обеих финалах...Возможно -это плата за прошлое везение(божья рука Марадоны и т.д.). Надеюсь Лео еще поднимет над головой кубок мира...Ну а если даже нет, то его талантище не станет от этого меньше...Круиф тоже не был чемпионом...И Зико тоже...Но это были ТАЛАНТИЩА !!!

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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:52

      Марадона не имеет в послужном списке побед в ЛЧ, но от этого его слава не угасла.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 18:48

      Что значит нельзя? Я понимаю, что Луис вступился за Лео как напарник по Барселоне , но лучший футболист как раз таки и старается доказать многим, что он лучший сквозь призму критики и упреков в свой адрес. В прошлом году еще до ЧМ-2014 только ленивый не критиковал Лео Месси!

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      Рейтинг: +6

      Mustafo Nuriddinov 21 июля 2015, 18:44

      Лео Месси самый лучший футболист в истории

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      Рейтинг: +63

      andrew1965 21 июля 2015, 17:53

      Вар

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 15:59

      критиковать можно и нужно.если по делу конечно.

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      Рейтинг: +701

      Bundeseam 21 июля 2015, 15:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну конечно, он же у нас слабохарактерный и не привык играть в напряжении. Роналду каждый матч выездной так играет, да даже на Бернабеу его критикуют, но он все равно показывает феноменальный футбол и затыкает всем рты.

      -7
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      Рейтинг: +25

      wodota > Bundeseam 21 июля 2015, 15:30

      Как ты задрала всех.Что ты,что твой парень уже давно лишились чести...

      3
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      Рейтинг: +12

      Бекиич > Bundeseam 21 июля 2015, 15:54

      Сколько же нужно мячей забить Месси (такие как Баварии и Атлетик Б) чтобы он доказал тебе что он даже не соревнуется с твоим трогающим генеталии неграм человеком!!!

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      Рейтинг: +114

      neomessi > Bundeseam 21 июля 2015, 17:22

      ну я понимаю что ты персофан семерки, но нельзя же так влюбиться, глядя на него через телек.

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 21 июля 2015, 14:50

      Сначала добейся

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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 14:39

      мда,че гонит вампир???это каким боком незя критиковать??

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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 14:03

      я бы согласился с уругвайцем
      критиковать всех можно, не надо переходить границ!

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