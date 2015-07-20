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    Кришито хочет уйти из «Зенита»

    Итальянский защитник "Зенита" Доменико Кришито выразил желание покинуть клуб в ходе нынешнего трансферного окна.

    Такое решение 28-летнего футболиста обусловлено тем, что из-за недавно принятого в РФПЛ лимита на легионеров "6+5" ему может не оказаться места в стартовом составе команды. Кроме того, усугубит ситуацию для Кришито и то, что петербуржцы не оставляют попыток приобрести португальского полузащитника Жоау Моутинью.

    Напомним, что не так давно итальянец продлил контракт с "Зенитом" до лета 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 20:12
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +23

      Toxa 87 22 июля 2015, 20:21

      совсем с крышы то слетел? играй и не вы..вайся)

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 июля 2015, 19:48

      Талант Вилаша-Бомжа куда-то испарился, после введения лимита на легионеров.

      1
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 21 июля 2015, 14:13

      Разве у Доменико есть основания волноваться о месте в стартовом составе? Если он действительно хочет уйти, то, скорее всего, на это есть какие-то иные причины, о которых мы ничего не знаем...

      1
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      Рейтинг: +147

      Moskwich 21 июля 2015, 10:59

      Удачи Доменико независимо от того останется он в команде или нет.Успехрв в его футбольной карьере.

      0
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 21 июля 2015, 09:10

      Есть Ансальди, для Зенита не критично...

      2
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 21 июля 2015, 08:25

      Правильно Доменико,стыдно блин играть в одной команде с падунками и выигрывать за счёт Мешковых.

      0
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      Рейтинг: +47

      Серёга с Горелова > забайкальский армеец 21 июля 2015, 09:26

      Жаль мне убогих.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > Серёга с Горелова 21 июля 2015, 15:15

      Кто ж виноват ,что ты такой,сочувствую.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 08:10

      не верю

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 июля 2015, 07:57

      Вот и Кришито...

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      Рейтинг: +11

      kutnik64 21 июля 2015, 06:18

      беги кришито,беги!!!

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      Рейтинг: +27

      БСТ 21 июля 2015, 06:02

      Боится правильно делает

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