Кришито хочет уйти из «Зенита»

Итальянский защитник "Зенита" Доменико Кришито выразил желание покинуть клуб в ходе нынешнего трансферного окна.



Такое решение 28-летнего футболиста обусловлено тем, что из-за недавно принятого в РФПЛ лимита на легионеров "6+5" ему может не оказаться места в стартовом составе команды. Кроме того, усугубит ситуацию для Кришито и то, что петербуржцы не оставляют попыток приобрести португальского полузащитника Жоау Моутинью.



Напомним, что не так давно итальянец продлил контракт с "Зенитом" до лета 2018 года.





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