Кришито хочет уйти из «Зенита»

совсем с крышы то слетел? играй и не вы..вайся)
Итальянский защитник "Зенита" Доменико Кришито выразил желание покинуть клуб в ходе нынешнего трансферного окна.
Такое решение 28-летнего футболиста обусловлено тем, что из-за недавно принятого в РФПЛ лимита на легионеров "6+5" ему может не оказаться места в стартовом составе команды. Кроме того, усугубит ситуацию для Кришито и то, что петербуржцы не оставляют попыток приобрести португальского полузащитника Жоау Моутинью.
Напомним, что не так давно итальянец продлил контракт с "Зенитом" до лета 2018 года.