Стали известны стартовые составы сборных России и Испании на финал Евро U-19

Стали известны стартовые составы сборных команд России и Испании на финальный матч молодежного чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.

Россия: Митрюшкин (К), Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Мелкадзе, Шейдаев, Гасилин.

Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо (К), Борха, Мерино, Дани Себальос, Асенсио, Эрнандес, Майораль, Педраса.