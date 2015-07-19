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    • Стали известны стартовые составы сборных России и Испании на финал Евро U-19

    Стали известны стартовые составы сборных России и Испании на финал Евро U-19

    Стали известны стартовые составы сборных команд России и Испании на финальный матч молодежного чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.

    Россия: Митрюшкин (К), Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Мелкадзе, Шейдаев, Гасилин.
    Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо (К), Борха, Мерино, Дани Себальос, Асенсио, Эрнандес, Майораль, Педраса.
    Финальный матч начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Источник: УЕФА

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    19.07.2015 20:18
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    Комментарии (59)
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    Akatsuki72
    1437328361
    Удачи России!!! Как бы то ни было, они уже молодцы!
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    Российский болельщеК
    1437328362
    Как показывает практика, если команды, которые играли в группе, встречаются в плей-офф то побеждает как правило та команда, которая победила в группе. удачи!
    Ответить
    Эксперт Зенита
    1437328724
    5 рублей кинул на проход(победу) России.Если по Главному Каналу показывают,то Россия в финалах всегда побеждает.
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    lange
    1437329544
    Давят испанцы, но мы держимся.
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    gudvin69
    1437329963
    так-то Испанцы не все 1996 года.
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    rubinovyi2
    1437330348
    Мда,это не греки.
    Ответить
    mordvin60
    1437331357
    Н-да...
    Ответить
    Jeck Denielse
    1437331750
    Что за бенефис испанцев....... Верните лучше программу Время...... Как наши вообще до финала дошли.....владение мячом 99% на 1%....... Митрюшкин против испанцев........84 отражённых удара...
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    alessios1990
    1437367288
    Вообщем то сборная России вышла в оптимальном составе) Никто не пропустил этот финал и это хорошо! Жаль, что наша молодежка не смогла повторно обыграть Красную Фурию(
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    ologreds
    1694997586
    numo436091
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