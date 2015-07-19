Ван Перси: «Ван Гаал не дал мне шанса»

Голландский форвард Робин Ван Перси рассказал, что Луи Ван Гаал не позволил ему бороться за место в составе "Манчестер Юнайтед". Поэтому игрок был вынужден покинуть клуб.



"Вернувшись в расположение «Манчестер Юнайтед» после отпуска, я понял, что честной конкуренции в команде больше нет. Мне не дали возможности сражаться за место в составе. Ван Гал отправлял меня на второе поле. А я опытный игрок. Я не глуп", - рассказал Ван Перси.



Напомним, что в летнее трансферное окно нападающий перешел в "Фенербахче".



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