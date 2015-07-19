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    Бабаев:«ЦСКА будет трудно играть на три фронта»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб продолжает поиски нападающего.

    "Поиски нападающего продолжаются, потому что очевидно, что на три фронта будет играть достаточно проблематично. И хотя удалось сохранить основной состав, способный добиваться результата, но, как я уже много раз говорил, очень сложно найти футболиста, способного усилить ЦСКА, в то же время за адекватные условия, которые бы позволили остаться в рамках бюджета клуба и не нарушать нормы финансового fair play, о которых мы все хорошо знаем, а также о том, к каким последствиям может привести их нарушение", - сказал Бабаев журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 07:12
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +631

      mat73 20 июля 2015, 10:30

      Чтобы купить чтонибудь ненужное, сперва надо продать чтонибудь ненужное!

      -1
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:54

      сложностей много

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 19 июля 2015, 19:31

      Играть будет трудно, а победить можно, как было много раз! Московский ЦСКА стал единственным клубом, собравшим оригиналы всех главных российских трофеев на вечное хранение!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      Miaf 19 июля 2015, 18:32

      Портнягин бы вписался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 19 июля 2015, 18:11

      А гинерклапп никогда не играет на три фронта, он пару фронтов всегда сливает.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk > Федырыч 19 июля 2015, 20:30

      Ты уже давно слил свои мозги, впрочем как и хрюны уже как 12 лет!)))

      4
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 19 июля 2015, 17:08

      Мбенге у Терека за адекватную сумму можно забрать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      BeeSer 19 июля 2015, 16:32

      С гинером всё по плечу!

      0
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 19 июля 2015, 15:55

      Гинеру и Бабаеву пора бы уже давно понять что такому клубу-"гранду", коим себя считает ЦСКА, нужно иметь как минимум 1,5-2 равноценных состава чтобы успешно выступать на всех фронтах. А не жмотиться в угоду непонятно чего... в угоду вечным обсерам в Европе? А то всё пыжатся и пыжатся, чего-то выбирают, выпендриваются... в итоге так никого и не купят, зато потом оправдываются перед своими фанами: Ребятки, ну что вы хотите, у нас же мало футболистов, играть трудно...

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 июля 2015, 15:34

      БАБАЙ !

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 19 июля 2015, 15:27

      Что неправильно сказал Бабаев? Играть на три фронта непросто.При отсутствии нападающего и достаточного количества игроков в запасе тем более.Но нашей команде это не в первый раз,справимся!

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