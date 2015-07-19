Бабаев:«ЦСКА будет трудно играть на три фронта»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб продолжает поиски нападающего.



«Поиски нападающего продолжаются, потому что очевидно, что на три фронта будет играть достаточно проблематично. И хотя удалось сохранить основной состав, способный добиваться результата, но, как я уже много раз говорил, очень сложно найти футболиста, способного усилить ЦСКА, в то же время за адекватные условия, которые бы позволили остаться в рамках бюджета клуба и не нарушать нормы финансового fair play, о которых мы все хорошо знаем, а также о том, к каким последствиям может привести их нарушение», – сказал Бабаев журналистам.



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