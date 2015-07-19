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    Бабаев:«ЦСКА будет трудно играть на три фронта»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб продолжает поиски нападающего.

    «Поиски нападающего продолжаются, потому что очевидно, что на три фронта будет играть достаточно проблематично. И хотя удалось сохранить основной состав, способный добиваться результата, но, как я уже много раз говорил, очень сложно найти футболиста, способного усилить ЦСКА, в то же время за адекватные условия, которые бы позволили остаться в рамках бюджета клуба и не нарушать нормы финансового fair play, о которых мы все хорошо знаем, а также о том, к каким последствиям может привести их нарушение», – сказал Бабаев журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 07:12
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    Комментарии (106)
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    Krasnodar 123
    1437309298
    БАБАЙ !
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    ПатриотЪ
    1437310512
    Гинеру и Бабаеву пора бы уже давно понять что такому клубу-\"гранду\", коим себя считает ЦСКА, нужно иметь как минимум 1,5-2 равноценных состава чтобы успешно выступать на всех фронтах. А не жмотиться в угоду непонятно чего... в угоду вечным обсерам в Европе? А то всё пыжатся и пыжатся, чего-то выбирают, выпендриваются... в итоге так никого и не купят, зато потом оправдываются перед своими фанами: Ребятки, ну что вы хотите, у нас же мало футболистов, играть трудно...
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    BeeSer
    1437312765
    С гинером всё по плечу!
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    Павлюченко 13
    1437314929
    Мбенге у Терека за адекватную сумму можно забрать!
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    Федырыч
    1437318693
    А гинерклапп никогда не играет на три фронта, он пару фронтов всегда сливает.
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    Miaf
    1437319944
    Портнягин бы вписался.
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    Красно Синий воин
    1437323511
    Играть будет трудно, а победить можно, как было много раз! Московский ЦСКА стал единственным клубом, собравшим оригиналы всех главных российских трофеев на вечное хранение!
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    112910415
    1437328446
    сложностей много
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    mat73
    1437377429
    Чтобы купить чтонибудь ненужное, сперва надо продать чтонибудь ненужное!
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    ologreds
    1694997589
    numo436045
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