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    Касилья переходит в «Реал»

    Мадридский «Реал» сумел достигнуть соглашения с "Эспаньолом" относительно перехода Кико Касильи. Голкипер подпишет со "сливочными" четырёхлетний контракт и присоединится к команде в Австралии, где она проводит предсезонный сбор.
    El Mundo Deportivo сообщает, что трансфер обойдется "Реалу" в 6 млн евро, кроме того, "королевский клуб" отдаст в аренду каталонцам своего полузащитника Марко Асенсио.

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    Источник: Mundodeportivo

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    17.07.2015 13:55
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 17 июля 2015, 19:58

      ага тип ну вдруг не заметят подмены)

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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 18:06

      ура

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      Рейтинг: +8

      qisi78 17 июля 2015, 17:56

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      Рейтинг: +5

      wemuo 17 июля 2015, 17:35


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      Рейтинг: +107

      AlexKane 17 июля 2015, 17:22

      А где в атаку усиление?

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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 17 июля 2015, 17:03

      поторопился реал, после вчерашнего дубля Асенсио можно было миллион сбить с трансфера)))

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 17 июля 2015, 16:52

      И это разве полноценная замена Икеру? Касилья, Навас.. Не самая впечатляющая вратарская линия у Реала Мадрид! Она конечно хорошая, но не такая как у той же Барселоны.

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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga > alessios1990 17 июля 2015, 17:07

      нынешнему касильясу замена адекватная, навас еще и прибавить может, особенно, если его не будут дергать..

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Lil_Nigga 18 июля 2015, 09:15

      Да, я верю, что Кейлор Навас еще прибавит!

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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 17 июля 2015, 16:03

      Перес думает болельщики не замену)

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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 17 июля 2015, 15:49

      Понятно с Асенсио, а как там Эдегор?

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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 17 июля 2015, 15:48

      Второй вратарь после Наваса. Удачи Кейлору! Надеюсь в новом сезоне мы увидим блестящие сейвы Коста-Риканского голкипера!

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