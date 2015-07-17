Касилья переходит в «Реал»

ага тип ну вдруг не заметят подмены)
ага тип ну вдруг не заметят подмены)
ура
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А где в атаку усиление?
поторопился реал, после вчерашнего дубля Асенсио можно было миллион сбить с трансфера)))
И это разве полноценная замена Икеру? Касилья, Навас.. Не самая впечатляющая вратарская линия у Реала Мадрид! Она конечно хорошая, но не такая как у той же Барселоны.
нынешнему касильясу замена адекватная, навас еще и прибавить может, особенно, если его не будут дергать..
Перес думает болельщики не замену)
Понятно с Асенсио, а как там Эдегор?
Второй вратарь после Наваса. Удачи Кейлору! Надеюсь в новом сезоне мы увидим блестящие сейвы Коста-Риканского голкипера!