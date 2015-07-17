Чернов: «Когда забил грекам, даже немного растерялся, как праздновать гол»

Защитник ЦСКА и юношеской сборной (до 19 лет) России Никита Чернов после победы над командой Греции (4:0) в полуфинале юношеского чемпионата Европы, в котором ему удалось забить два мяча, рассказал, кому посвятил свои голы:

«Эмоции только положительные! Рад и командной победе, и тому, что удалось оформить дубль. Не помню, когда последний раз забивал два мяча в одной встрече и случалось ли это вообще. Но должен отметить, что на меня были сделаны две отменные подачи, поэтому мне оставалось лишь подставить голову и отправить мяч в ворота.

Когда забил, даже немного растерялся, как праздновать. Вообще, у меня был уговор с мамой, что если забью, подбегу к камере и помашу ей, но забыл это сделать. Поэтому голы посвящаю всем, кто верил в меня: родным и близким, каждому болельщику без исключения.