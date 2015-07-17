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    • Чернов: «Когда забил грекам, даже немного растерялся, как праздновать гол»

    Чернов: «Когда забил грекам, даже немного растерялся, как праздновать гол»

    Защитник ЦСКА и юношеской сборной (до 19 лет) России Никита Чернов после победы над командой Греции (4:0) в полуфинале юношеского чемпионата Европы, в котором ему удалось забить два мяча, рассказал, кому посвятил свои голы:
    «Эмоции только положительные! Рад и командной победе, и тому, что удалось оформить дубль. Не помню, когда последний раз забивал два мяча в одной встрече и случалось ли это вообще. Но должен отметить, что на меня были сделаны две отменные подачи, поэтому мне оставалось лишь подставить голову и отправить мяч в ворота.
    Когда забил, даже немного растерялся, как праздновать. Вообще, у меня был уговор с мамой, что если забью, подбегу к камере и помашу ей, но забыл это сделать. Поэтому голы посвящаю всем, кто верил в меня: родным и близким, каждому болельщику без исключения.
    После такой победы эйфории нет. Ее не может быть. На финал у нас у всех запредельный настрой. Предвосхищая вопросы прессы о фаворите решающего матча, отмечу, что тут его нет. Кто больше захочет, тот и выиграет», – цитирует Чернова пресс-служба ЦСКА.
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    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.07.2015 11:02
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    Комментарии (35)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ПФК ЦСКА 1979
    1437125621
    Все ребята молодцы! П.С Всех мусульман с праздником Ураза Байрам!!!
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    mat73
    1437127182
    Обманул маму,нехорошо! А вобще, удачи конечно, и дальше!
    Ответить
    4 walls
    1437128213
    .
    Ответить
    slavа0508
    1437128591
    д
    Ответить
    NEOn13
    1437129487
    молодец
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    polc85
    1437133808
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Павлюченко 13
    1437134511
    Нужно в аренду сдать его, чтобы в основе играл, а Васина в основу наигрывать!
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    Доктор Шмурге
    1437140085
    когда последний раз у первой сборной был запредельный настрой?
    Ответить
    забайкальский армеец
    1437147826
    Главное не сбавлять обороты.
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    ologreds
    1694997599
    numo435885
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