Чернов: «Когда забил грекам, даже немного растерялся, как праздновать гол»

Защитник ЦСКА и юношеской сборной (до 19 лет) России Никита Чернов после победы над командой Греции (4:0) в полуфинале юношеского чемпионата Европы, в котором ему удалось забить два мяча, рассказал, кому посвятил свои голы:
«Эмоции только положительные! Рад и командной победе, и тому, что удалось оформить дубль. Не помню, когда последний раз забивал два мяча в одной встрече и случалось ли это вообще. Но должен отметить, что на меня были сделаны две отменные подачи, поэтому мне оставалось лишь подставить голову и отправить мяч в ворота.
Когда забил, даже немного растерялся, как праздновать. Вообще, у меня был уговор с мамой, что если забью, подбегу к камере и помашу ей, но забыл это сделать. Поэтому голы посвящаю всем, кто верил в меня: родным и близким, каждому болельщику без исключения.
После такой победы эйфории нет. Ее не может быть. На финал у нас у всех запредельный настрой. Предвосхищая вопросы прессы о фаворите решающего матча, отмечу, что тут его нет. Кто больше захочет, тот и выиграет», – цитирует Чернова пресс-служба ЦСКА.
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