Мутко: «Юношеская сборная России на ЧЕ показала потенциал российской школы»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал победу юношеской сборной России в полуфинале юношеского Чемпионата Европы над командой Греции (4:0):
«После четвертьфинала (Дмитрию) Хомухе написал, мол, вы помогли нам уже решить один вопрос с лимитом на легионеров, выйдите в финал – вы поможете нам решить еще один вопрос, не буду говорить какой. Но на самом деле я очень рад за них! Я сегодня занимался некоторое время тем, чтобы получить права трансляции на «Россию 2», очень рад, что посмотрели миллионы этот матч. Зрело, спокойно, выдержанно, обученно. Это говорит о том, что у нас потенциал у российской школы хороший», – сказал Мутко.
«А вот дальше у этих ребятишек не было никакого шанса попасть и закрепиться, получить игровую практику в премьер-лиге. Потому что они замещались долгие годы легионерами более высокого уровня, к сожалению. Конкурировать с этим было невозможно. Сейчас – получится», – подчеркнул министр.
Мутко отметил, что некоторые из этих игроков имеют реальный шанс попасть на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.
«Эти ребята через два-три года, некоторые из них, попадут в основную сборную, они могут выступать на чемпионате мира в России. Поэтому я за них очень рад, молодцы. Они не мучились, они играли в футбол! Комбинации, передачи – вот футбол! Даже если бы они сыграли не так удачно, они показывали футбол, а не мучились, это главное. Так что поздравляем их! Надеемся на финал», – отметил Мутко.
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