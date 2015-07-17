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    • Мутко: «Юношеская сборная России на ЧЕ показала потенциал российской школы»

    Мутко: «Юношеская сборная России на ЧЕ показала потенциал российской школы»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал победу юношеской сборной России в полуфинале юношеского Чемпионата Европы над командой Греции (4:0):
    «После четвертьфинала (Дмитрию) Хомухе написал, мол, вы помогли нам уже решить один вопрос с лимитом на легионеров, выйдите в финал – вы поможете нам решить еще один вопрос, не буду говорить какой. Но на самом деле я очень рад за них! Я сегодня занимался некоторое время тем, чтобы получить права трансляции на «Россию 2», очень рад, что посмотрели миллионы этот матч. Зрело, спокойно, выдержанно, обученно. Это говорит о том, что у нас потенциал у российской школы хороший», – сказал Мутко.
    «А вот дальше у этих ребятишек не было никакого шанса попасть и закрепиться, получить игровую практику в премьер-лиге. Потому что они замещались долгие годы легионерами более высокого уровня, к сожалению. Конкурировать с этим было невозможно. Сейчас – получится», – подчеркнул министр.
    Мутко отметил, что некоторые из этих игроков имеют реальный шанс попасть на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.
    «Эти ребята через два-три года, некоторые из них, попадут в основную сборную, они могут выступать на чемпионате мира в России. Поэтому я за них очень рад, молодцы. Они не мучились, они играли в футбол! Комбинации, передачи – вот футбол! Даже если бы они сыграли не так удачно, они показывали футбол, а не мучились, это главное. Так что поздравляем их! Надеемся на финал», – отметил Мутко.
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 09:46
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    Комментарии (35)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DRDR_SaSa
    1437120083
    Я думаю все согласятся со мной, что Виталик заслужил почётный орден и премию за успехи молодых.
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    frank555
    1437120466
    Похоже Мутко похоронит в этих ребятах профессиональных футболистов, спокойно бы дозревали в первой лиге, а так получат опять огромные деньги и зазвездятся забыв о футболе
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    RIR68
    1437120816
    примазался.
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    VadimR
    1437121031
    Как наши чинуши любят подмазываться к успехам не зависящим от них! Хомуха, Колыванов, Оленичев, вот кто из игравших на высоком уровне игроков в прошлом реально болеет за отечественный футбол и выводит мальчишек на общеевропейский уровень! Если бы господин Мутко реально озаботился положением дел в подготовке молодых футболистов, корректировал работу футбольных школ, пресекал бы блат, на каждую позицию достойных ребят было бы как в хоккее! А так, постсоветский синдром гордости за результаты по независящим от руководства обстоятельствам! Еще раз спасибо реально патриотам, таким как Хомуха, вот какие люди в будущем и должны сидеть в руководстве!
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    112910415
    1437121384
    потенциал отличный...дальше возьмутся за дело дяденьки, отвечающие за взрослый футбол...результат предсказуем!
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    Sem25
    1437122168
    И что дальше? Позвонишь Слуцкому и попросишь Чернова ставить вместо Березуцкого или Игнашевича? А Боашу скажешь, что играть должен не Дзюба а Шейдаев? Аленичеву укажешь, что в раму надо Митрюшкина поставить? Смешной у нас министр спорта.
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    Российский болельщеК
    1437125671
    а капеллам яйца мешают.
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    mat73
    1437129743
    Мутко наверное успех молодежки приплюсует себе!...
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    Сенситив
    1437140983
    мудко готовит наградные листы, начал с себя...))
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    ologreds
    1694997599
    numo435874
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