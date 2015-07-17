Сборная России разгромила Грецию и вышла в финал юношеского ЧЕ

Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет) нанесли крупное поражение команде Греции и вышли в финал чемпионата Европы.
Полуфинальная игра, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Никита Чернов (50-я и 79-я минуты), по одному голу забили Алексей Гасилин (52) и Рамиль Шейдаев (65, с пенальти). На 68-минуте греки остались в меньшинстве – с поля был удален Тимос Целепидис.
В финале турнира, который проходит в Греции, команда Дмитрия Хомухи сыграет с Испанией, одолевшей в полуфинале команду Франции. Встреча, прошедшая в Катерини, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев, в составе которых на 88-й и 95-й минутах отличился Марко Асенсио.
Финальный матч состоится в воскресенье.
Финальный матч состоится в воскресенье.
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