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    • Сборная России разгромила Грецию и вышла в финал юношеского ЧЕ

    Сборная России разгромила Грецию и вышла в финал юношеского ЧЕ

    Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет) нанесли крупное поражение команде Греции и вышли в финал чемпионата Европы.

    Полуфинальная игра, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Никита Чернов (50-я и 79-я минуты), по одному голу забили Алексей Гасилин (52) и Рамиль Шейдаев (65, с пенальти). На 68-минуте греки остались в меньшинстве – с поля был удален Тимос Целепидис.
    В финале турнира, который проходит в Греции, команда Дмитрия Хомухи сыграет с Испанией, одолевшей в полуфинале команду Франции. Встреча, прошедшая в Катерини, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев, в составе которых на 88-й и 95-й минутах отличился Марко Асенсио.

    Финальный матч состоится в воскресенье.
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 09:34
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    Комментарии (155)
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    Jaka RM
    1437141935
    Молодцы
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    qisi78
    1437144082
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    plusnindimon
    1437144380
    Удачи мужикам, по сравнению с ними наша основная сборная пацаны!
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    Летчик66
    1437145548
    Ска, всех пацанов в первую сборную, пока не поздно!!!! ВСЕХ!!! ПОГОЛОВНО! А всех этих \"эдиков\" из основы, всех у моему деду в сад на растопку.
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    Eezila
    1437147919
    Смотрю многие пишут, что новость поздняя,) Ничего что вчера еще в 9 вечера целая статья здесь появилась?))
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    redbluegorsk
    1437147999
    Молодцы ребята,вот с кого надо брать пример старшим товарищам!
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    рус фан
    1437148782
    Всех Российских болел поздравляю с победой. Игра была не такая и простая, в первом тайме наши могли пропустить пару раз и забить один только, моментов было мало, играли в целом вязко, вот второй тайм для наших хорошо прошел, сначала с углового Чернов головой забил, потом привоз четко реализовал Гасилин и все это за две минуты, пенальти забитый Шейдаевым не такой и явный, четвертый гол Чернова похож на его первый (тоже головой с навеса), удаление у Греков справедливое. Из нашей молодежки мне понравились Шейдаев-хорошо боролся вверху пас на Гасилина отличный, Головин-техничный умный парень неплохой пас (угловой результативный подал), Гасилин-в первом тайме почти вообще безошибочно сыграл, после перевода на правый фланг забил гол и не провалился, Чернов-два гола головой неплохо да и в защите по уверенней чем Ходжиниязов, остальные все сыроваты еще выглядят конкретно.
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    Russia 2010
    1437160759
    Малорики - также и в финале )))
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    KLINSI
    1437214482
    Молодцы! Ждём того же в финале.
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    ologreds
    1694997599
    numo435871
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