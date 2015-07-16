Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Блаттер и Платини посетят процедуру жеребьевки квалификации ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

    Президенты ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини приедут на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018, которая состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Виталий Мутко.
    "Блаттер будет на жеребьевке в Санкт-Петербурге, вчера у нас была продолжительная беседа. Он приезжает, просил подготовить программу, попросил организовать встречу с президентом Путиным. Приедет и Платини, который проведет заседание оргкомитета. Он попросил посещение стадиона в Питере", – сказал Мутко.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин 19 июля 2015, 10:37

      а че путина просто так на чай можно вызвать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      удав 17 июля 2015, 17:29

      блаттер едет политического убежища просить?=))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      denmig 17 июля 2015, 11:48

      а блаттер не о у ел встречу с путиным заказывать??? может тогда с патриархо кириллом?
      вообще не пускать их , как наших в финляндию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      mihon_87 17 июля 2015, 07:26

      Ноу криминалити!!! Будет евроасоциейшен!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 17 июля 2015, 06:35

      Совсем замордовали пиндосы старика Блатера,никак убежище у Вована просить приедет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > забайкальский армеец 17 июля 2015, 09:23

      к Сноудену подселим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      710volk 16 июля 2015, 23:18

      это их обязанность а не новость...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 июля 2015, 23:18

      Леонтьич мирить их будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 16 июля 2015, 19:38

      ждём :~))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 19:37

      Сразу два коррупционера пожалуют!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 16 июля 2015, 19:29

      Блаттер: "Лет ми спик фром май харт, схорониться мне надо!"

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11