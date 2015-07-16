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    • Мутко: «Я бы хотел, чтобы на поле было на одного россиянина больше»

    Мутко: «Я бы хотел, чтобы на поле было на одного россиянина больше»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко высказался за ужесточение лимита на легионеров до схемы «5 иностранцев + 6 россиян». Об этом Мутко заявил журналистам.
    «Я бы еще хотел, чтобы было на одного россиянина больше. Предстоящий сезон покажет, как будет работать новый лимит. Думаю, в первой части следующего года вернемся к обсуждению. Надо посмотреть, как будет развиваться сезон, каким потенциалом мы обладаем», – сказал Мутко журналистам.

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    Источник: ТАСС

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    16.07.2015 14:54
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    Комментарии (175)
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    caravanbashi
    1437114474
    Если бы в Динамо и Спартаке Бескова и ДК Лобановского можно было иметь легионеров, то все бы трофеи были нашими и ни один легионер с Блохиным, Онищенко и Веремеевым и Черенковым, Шавло и Гавриловым конкуренции бы не выдержал.
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    Vector
    1437118690
    Странные вы ребята... А нельзя сделать 15+10, при условии 6+5... Ведь если по соображать, то 6+5 превращается в 13+12...
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    fas759
    1437120107
    Потрясающая мысль! Пока Бубнов считает ТТД, а заграница просчитывает варианты на компьютерах, мудко, как выдающийся мастер изложил всю разработанную им стратегию развития нашего футбола! Вся стратегия уместилась в одной фразе \"гения\":- \"Я бы хотел, чтобы было на одного россиянина больше.\" Браво! Если не проканает, то на следующий сезон, этот \"талантливый\" спец разработает новую стратегию развития:- \"Я бы хотел, чтобы было на ДВА россиянина больше.\" И.т.д...
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    Jeber
    1437125348
    Да я буду рад видеть хоть 22 россиянина на поле, если они играть будут. Но почему вы, РФС, хотите насиловать мой мозг заставляя смотреть на то, как посредственные игроки отбывают номер? На поле должны выходить сильнейшие по спортивным показателям.
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    bashnat013
    1437126161
    до 1996 г
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    Pleafant
    1437131956
    Три года сопли жевали,перетягивали канат из пустого в порожнее,стараясь не ущемить ни \"патриотов\",ни богатые клубы.А цель-создание конкурентной сборной для ЧМ18 не приблизилась ни на йоту.Только радикальные меры в России работают.Или полная отмена лимита,или,практически,полный запрет на легов,плюс включение сборной в каледарь РФПЛ,до 2018г.И делать надо было уже с этого сезона.
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    Alex-96
    1437132114
    Я тоже хочу чтобы в кабинете министров одним русским больше стало, мудко иди в отставку!
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    Zubo
    1437147010
    Только полная отмена лимита поддержит российский футбол !!!!! Лимит гарантирующий российским игрокам место в основном составе это ещё один шаг к концу нашего футбола ! Лимит в 11 игроков изолирует нашу лигу от Европы и понизит её уровень ещё больше !!!!! Долой чинуш разрушающих наш футбол !!!
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    Miha
    1437163012
    А я бы хотел что бы Мутко со своими колегами ушел на пенсию☝️
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    ologreds
    1694997601
    numo435841
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    Россия
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