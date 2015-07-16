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    В случае перехода Видаля из "Ювентуса" в "Баварию" в обратном направлении может последовать Гетце

    Полузащитник "Баварии" Марио Гетце может стать частью сделки по переходу хавбека "Ювентуса" Артуро Видаля в немецкий клуб. Генеральный директор туринцев Беппе Маротта попросил об этом руководтство "Баварии".

    Ранее сообщалось, что туринцы согласились продать Видаля в мюнхенский клуб за 40 млн евро.

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    Источник: Gazzetta.gr

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    16.07.2015 13:21
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    Комментарии111
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      Рейтинг: +93

      Deuced 17 июля 2015, 20:18

      Видаль прошедший сезон провел лучше нежели Гетце

      0
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    • ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 17 июля 2015, 09:26

      Хороший обмен,ну для Юве точно.)

      1
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 16 июля 2015, 22:07

      Гётце не перейдёт в Юве. Деньги вырученные за Видаля пойдут на покупку фланговых дефов.

      0
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      Рейтинг: +95

      russell-9 16 июля 2015, 21:31

      Это радует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      рус фан 16 июля 2015, 21:28

      Если Пеп продаст Гетце, а Немцы скажут снова-"ладно", по скорблю вместе с болелами Баварии.

      1
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      Рейтинг: +29

      basketball 16 июля 2015, 19:08

      А с Видалем повезло) очень хороший трансфер

      0
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      Рейтинг: +29

      basketball 16 июля 2015, 19:06

      Бавария очень предсказуемая оказалась с Гетце) купить- посадить на лавку- и теперь продать

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 16 июля 2015, 19:03

      по мне так Гетце посильнее, чем Видаль, поумнее игрок, моложе и перспективнее.

      4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 18:18

      Почему нет? А то затух Марио в Мюнхене

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 16 июля 2015, 18:17

      Да, лысый не оставит даже фюзеляж.

      1
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