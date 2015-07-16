В случае перехода Видаля из «Ювентуса» в «Баварию» в обратном направлении может последовать Гетце

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может стать частью сделки по переходу хавбека «Ювентуса» Артуро Видаля в немецкий клуб. Генеральный директор туринцев Беппе Маротта попросил об этом руководтство «Баварии».









Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Ранее сообщалось, что туринцы согласились продать Видаля в мюнхенский клуб за 40 млн евро.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.



