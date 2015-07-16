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    • В случае перехода Видаля из «Ювентуса» в «Баварию» в обратном направлении может последовать Гетце

    В случае перехода Видаля из «Ювентуса» в «Баварию» в обратном направлении может последовать Гетце

    Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может стать частью сделки по переходу хавбека «Ювентуса» Артуро Видаля в немецкий клуб. Генеральный директор туринцев Беппе Маротта попросил об этом руководтство «Баварии».

    Ранее сообщалось, что туринцы согласились продать Видаля в мюнхенский клуб за 40 млн евро.

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    Источник: Gazzetta.gr

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    16.07.2015 13:21
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    Комментарии (112)
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    sir_Alex
    1437059921
    Почему нет? А то затух Марио в Мюнхене
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    Ruslan3132
    1437062615
    по мне так Гетце посильнее, чем Видаль, поумнее игрок, моложе и перспективнее.
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    basketball
    1437062787
    Бавария очень предсказуемая оказалась с Гетце) купить- посадить на лавку- и теперь продать
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    basketball
    1437062891
    А с Видалем повезло) очень хороший трансфер
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    рус фан
    1437071311
    Если Пеп продаст Гетце, а Немцы скажут снова-\"ладно\", по скорблю вместе с болелами Баварии.
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    russell-9
    1437071486
    Это радует.
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    Juventus21
    1437073658
    Гётце не перейдёт в Юве. Деньги вырученные за Видаля пойдут на покупку фланговых дефов.
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    Planet Georgia
    1437114379
    Хороший обмен,ну для Юве точно.)
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    Deuced
    1437153521
    Видаль прошедший сезон провел лучше нежели Гетце
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    ologreds
    1694997603
    numo435835
    Ответить
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