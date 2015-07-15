Ямайка и Коста-Рика выходят в 1/4-ю Золотого кубка КОНКАКАФ

Сегодня завершился турнир в группе «Б» Золотого кубка КОНКАКАФ. Лучшей командой квартета оказалась сборная Ямайки, которая выходит в плей-офф вместе с костариканцами. Сальвадор же занял третье место и имеет шансы также квалифицироваться в 1/4-ю.





15 июля. Торонто. Стадион «ВМО Филд».

Канада – Коста-Рика – 0:0.