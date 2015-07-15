Ямайка и Коста-Рика выходят в 1/4-ю Золотого кубка КОНКАКАФ

Сегодня завершился турнир в группе «Б» Золотого кубка КОНКАКАФ. Лучшей командой квартета оказалась сборная Ямайки, которая выходит в плей-офф вместе с костариканцами. Сальвадор же занял третье место и имеет шансы также квалифицироваться в 1/4-ю.
15 июля. Торонто. Стадион «ВМО Филд».
Канада – Коста-Рика – 0:0.
Коста-Рика: Альварадо, Кальво, Гонсалес, Диас, Гамбоа, Гусман (Куберо, 82), Борхес, Вега (Миллер, 74), Руис, Рамирес (Кэмпбелл, 77), Венегас.
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15 июля. Торонто. Стадион «ВМО Филд».
Ямайка – Сальвадор – 1:0 (0:0).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!