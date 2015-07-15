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    Ямайка и Коста-Рика выходят в 1/4-ю Золотого кубка КОНКАКАФ

    Сегодня завершился турнир в группе «Б» Золотого кубка КОНКАКАФ. Лучшей командой квартета оказалась сборная Ямайки, которая выходит в плей-офф вместе с костариканцами. Сальвадор же занял третье место и имеет шансы также квалифицироваться в 1/4-ю.

    15 июля. Торонто. Стадион «ВМО Филд».

    Канада – Коста-Рика – 0:0.

    Коста-Рика: Альварадо, Кальво, Гонсалес, Диас, Гамбоа, Гусман (Куберо, 82), Борхес, Вега (Миллер, 74), Руис, Рамирес (Кэмпбелл, 77), Венегас.

    15 июля. Торонто. Стадион «ВМО Филд».

    Ямайка – Сальвадор – 1:0 (0:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 06:17
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    Комментарии (15)
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    maxnt
    1436930822
    Ямайка будет чемпионом, если в 1/4 пройдет Гаити. Остальные полумертвые на этом чемпионате.
    Ответить
    mat73
    1436930833
    А Канада в опе. Там ей и место
    Ответить
    Майкл59ru
    1436934869
    Все болеем за Ямайку !!
    Ответить
    bestolochch
    1436936792
    Если Гватемала и Куба не сделают ничью, то Сальвадор в пролете!
    Ответить
    pickapick
    1436936910
    А каков статус этого \"Золотого Кубка\"? Лучшие из худших?
    Ответить
    DXTK
    1436938075
    Может эта Минимальная победа стала Излишняя для Ямайки так как и без нее сборная прошлабы дальше. Коста-Рика и Канада голов не забили, значит матч был сыгран зря хотя ничья тоже позволила одной из команд пройти дальше а кто-то покинул розыгрыш кубка на раней стадии.
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    sir_Alex
    1436940085
    Молодцы
    Ответить
    cska plus
    1436944558
    уважуха!
    Ответить
    Dart Veider
    1436949961
    В финале будут играть США-Мексика
    Ответить
    ologreds
    1694997611
    numo435711
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