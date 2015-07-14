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    Врач сборной России: "Капелло - великолепный человек"

    Руководитель медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился своим мнением об ушедшем сегодня в отставку главном тренере команды Фабио Капелло.

    "Работа с итальянцем стал хорошей школой жизни. Взаимодействуя с ним, я понял, что чего-то стою в профессиональном плане и поднял свою квалификацию. Спасибо Фабио за доверие. Он не только велик как тренер, но и великолепный человек. Те, кто с ним работал, вряд ли скажут о нем что-то плохое", - сказал Безуглов.

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    Источник: ТАСС

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    14.07.2015 12:12
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:36

      Зря уволили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 22:02

      Чем выше гонорары, тем сложнее люди...

      0
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      Рейтинг: +34

      Chavez 14 июля 2015, 21:58

      Вспомнился сразу мультфильм "Я почему вредным был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть стану!"

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 14 июля 2015, 20:37

      А кошелёк какой вместительный?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      nintend0 14 июля 2015, 19:03

      игроки бухарики , что ж поделать)

      0
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      Рейтинг: +12

      umuom 14 июля 2015, 16:01


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +16

      WAARLOT 14 июля 2015, 15:03

      разводы ище раз разводы на деньги,все довольны а остальные нюхают вялого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      NoMoneyNoHoney 14 июля 2015, 14:17

      Врач в доле?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +865

      ROIS 14 июля 2015, 14:06

      Хитрый итальянец и врачу заслал пару сотен....

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз 14 июля 2015, 13:49

      Интересно выслушать мнение Дзюбы по данному персонажу!

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