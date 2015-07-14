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    Капелло получит компенсацию в размере почти миллиарда рублей

    Стали известны подробности отставки главного тренера сборной России Фабио Капелло. Так, например, итальянец уедет из России с 930-ю миллионами рублей в кармане - с суммой компенсации ввиду досрочного расторжения контракта. Официально же объявить об отставке сегодня должен и.о. президента РФС Никита Симонян.

    Скорее всего, новым наставником команды станет нынешний тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 10:15
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    Комментарии369
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:29

      Развод на бабки...

      0
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      Рейтинг: +72

      densmen 15 июля 2015, 10:50

      без Мутко[Соблюдайте правила]и жизнь плоха

      0
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      Рейтинг: +10

      FC Rubin Russia 14 июля 2015, 22:38

      Капелло должен каждому кто зарегистрирован в Соккере, подарить по автомобилю. По-моему, это было бы честно и справедливо!

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > FC Rubin Russia 16 июля 2015, 15:33

      Денег не хватит!

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:46

      Главное, избавились от раковой опухоли сборной...

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      Рейтинг: +20

      Irakliy > nahan 14 июля 2015, 23:13

      раковая опухоль это те, кто подписывает подобные контракты !!!

      0
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      Рейтинг: +21

      cska4444 14 июля 2015, 21:37

      охуеть!!!!!

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      Рейтинг: +71

      kikule 14 июля 2015, 21:35

      не,Слуцкого Гинер не отдаст!!

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      Рейтинг: +10

      Slavok1994 14 июля 2015, 21:11

      Вот это я понимаю Easy Money))

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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 14 июля 2015, 20:55

      Зато позор будет для Капелло.Вряд ли его куда-то в нормальный клуб возьмут.Хотя с такими бабками можно навсегда забыть про футбол!

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      Рейтинг: +51

      89170513876 14 июля 2015, 20:28

      Что то нечисто.

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      Рейтинг: +10

      konstantopolus 14 июля 2015, 20:03

      Вы лучше игроков поменяйте! А 1миллиард рубликов НАШИХ можно в дороги вложить! Хоть одну из наших двух великих бед более или менее поправили бы. Че за идиотизм в нашей стране и кто составлял контракт с Копелло. Этим людям надо в руки наср..ь и в глаза насс..ь. Вам миллиард рублей лишний!? У вас в стране бабушек с копеечной пенсией мало!? Для чего этого Капелло вообще звали? Он что - бедный!? Хиддинг хоть что-то сделал, и сказал уходя что сил его больше нет [кю]ов тренеровать! Сам Гус это сказал! А Капелло разве сможет их научить!? Да сразу ясно было что нет!!! Набирайте молодежь! И учите их чтобы не зазвездились и играли хорошо!

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