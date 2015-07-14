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  • Капелло получит компенсацию в размере почти миллиарда рублей

Капелло получит компенсацию в размере почти миллиарда рублей

14 июля 2015, 10:15
378

Стали известны подробности отставки главного тренера сборной России Фабио Капелло. Так, например, итальянец уедет из России с 930-ю миллионами рублей в кармане – с суммой компенсации ввиду досрочного расторжения контракта. Официально же объявить об отставке сегодня должен и.о. президента РФС Никита Симонян.

Скорее всего, новым наставником команды станет нынешний тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий.

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Источник: Р-Спорт
Россия Россия Капелло Фабио
Комментарии (378)
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Hikaru Famous
1436858396
я охреневаю.. 1 млрд.. зато на 1 канале смсками лечим больных детей.. и самое главное за это никого не накажут.. а мне тут с налоговой 138 руб пришло и написали, что если не оплачу, то заведут уголовное дело..))
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Капут
1436860670
После оглашения подобных цифирь надо как минимум завалить эл почту Вовочки с жалобами на Мудко. Это ведь кроме как вредительством в гос масштабе и назвать нельзя. За такое сажать надо, и надолго
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Amir_Abaza
1436863542
Нейрохирург, спасающий человеческие жизни - 35 000 руб. Учитель, дающий детям знания - 15 000 руб. Тренер, проигрывающий матчи - 930 000 000 руб. Мы не туда свернули.
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Zeek47
1436864366
Людей из РФС давно пора сажать за такие сделки.
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NoMoneyNoHoney
1436865410
За 2015 год на развитие футбола в России РФС выделил 214 миллионов рублей.. 214млн - на развитие 930млн - в никуда Добро пожаловать в Россию
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koke90
1436865594
вся суть рашки в этой новости
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bars64
1436866132
Миллиардом больше, миллиардом меньше...! Антонио. \"Невероятные приключения итальянцев в России\". Рязанов прямо предвидел.)
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чубака
1436866200
Фабио должен выпустить книгу \"как я .....ал русских\".
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ivanbest
1436868539
Это п..здец товарищи!!! На эти деньги можно было построить более 300!!! полей с искусственным, а местами и натуральным покрытием, для детских футбольных школ...
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onemoretime
1436876655
Людей, которые подписали этот контракт со стороны нашей страны надо посадить за хищение в особо крупном размере.
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