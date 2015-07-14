Капелло получит компенсацию в размере почти миллиарда рублей

Стали известны подробности отставки главного тренера сборной России Фабио Капелло. Так, например, итальянец уедет из России с 930-ю миллионами рублей в кармане – с суммой компенсации ввиду досрочного расторжения контракта. Официально же объявить об отставке сегодня должен и.о. президента РФС Никита Симонян.



Скорее всего, новым наставником команды станет нынешний тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий.



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