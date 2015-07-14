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    Марадона: "Месси не убили, не изнасиловали - хватит с ним нянчиться"

    Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона рассказал, как следует относиться к действующему нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

    "У нас есть лучший игрок в мире. Он делает покер "Реал Сосьедаду", а за родную сборную не может коснуться нормально мяча. Хватит с ним нянчиться. Относитесь к нему так же, как и ко всем остальным аргентинцам. Он не убит, не изнасилован. Ударили по ногам? Не надо из этого делать трагедию. Критика должна заставить Месси стать лучше", - заявил обладатель "руки бога".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 06:36
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    Комментарии132
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 15 июля 2015, 13:59

      Марадона прав. Он сам на ЧМ когда удар по ноге получил, всю ночь лежал, приложив лед к колену, но на следующий день вышел и добыл результат. Месси до таких поступков далеко. В *опу дуют по полной программе, поэтому лидер полноценный из него так и не выходит.

      1
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      Рейтинг: +234

      CL2014 14 июля 2015, 20:19

      Ахахах прибежали тут болельщики реала под тему и тоже подняли срач на месси в комментариях))) где же вы были когда он выиграл ЛЧ, примьеру и кубок Испании в этом году??))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:03

      Марадона прав в том, что в сборной Месси другой...

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci 14 июля 2015, 19:27

      Все по делу сказал!!!

      2
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 14 июля 2015, 18:10

      В Барселоне он играет около штрафной, справа, уходя в центр.
      В сборной он получает мяч в центре поля и начинает атаку, наверное, претензии должны быть к Мартино, куда он его ставит, там он и играет

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 14 июля 2015, 17:01

      Может быть грубовато, но именно насчет критики все верно сказал.

      Кстати, никто с ним не нянчиется, тут больше СМИ все раздувает.

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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 14 июля 2015, 16:17

      Если уж пчёлы против мёда то всё ....край.....

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      Рейтинг: +86

      Massachussets 14 июля 2015, 15:59

      Ахах Марадона убейся уже наркоман!

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      Рейтинг: +16

      борька 14 июля 2015, 14:56

      склоки-это здорово

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      Рейтинг: +156

      2000mm 14 июля 2015, 14:56

      "Критика должна заставить Месси стать лучше"

      Интересно было бы задать Диего такой вопрос: А есть ли, на ваш взгляд, футболисты, которых критика может заставить стать, хотя бы приблизительно такими же, как Месси???

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