Марадона: "Месси не убили, не изнасиловали - хватит с ним нянчиться"

Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона рассказал, как следует относиться к действующему нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.



"У нас есть лучший игрок в мире. Он делает покер "Реал Сосьедаду", а за родную сборную не может коснуться нормально мяча. Хватит с ним нянчиться. Относитесь к нему так же, как и ко всем остальным аргентинцам. Он не убит, не изнасилован. Ударили по ногам? Не надо из этого делать трагедию. Критика должна заставить Месси стать лучше", - заявил обладатель "руки бога".



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