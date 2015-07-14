Хомуха: «Мы способны играть через «не могу»

Главный тренер сборной России – U19 Дмитрий Хомуха поделился своими комментариями после вчерашнего матча своей команды против Германии на Чемпионате Европы. Напомним, что россияне сыграли вничью (2:2), которая позволила им выйти в полуфинал турнира, где наши соотечественники в четверг сыграют с хозяевами – греками.



«Мы были в очень сложной группе. Трижды по ходу матчей уступали в счете. Но хочу отдать всем должное за самоотверженность. Кроме того, у нас была сумасшедшая нагрузка в виде тех промежутков, когда мы играли в меньшинстве. Нелегко было поддерживать функциональное состояние – поэтому-то, наверное, у немцев в концовке было определенное преимущество. Однако каждый футболист команды может играть через «не могу». Германия была заряжена на ведение большого количества единоборств, из-за чего возникали проблемы в тактике. Мы пытались этим пользоваться», – сказал наставник.



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