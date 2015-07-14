Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Хомуха: «Мы способны играть через «не могу»

    Главный тренер сборной России – U19 Дмитрий Хомуха поделился своими комментариями после вчерашнего матча своей команды против Германии на Чемпионате Европы. Напомним, что россияне сыграли вничью (2:2), которая позволила им выйти в полуфинал турнира, где наши соотечественники в четверг сыграют с хозяевами – греками.

    «Мы были в очень сложной группе. Трижды по ходу матчей уступали в счете. Но хочу отдать всем должное за самоотверженность. Кроме того, у нас была сумасшедшая нагрузка в виде тех промежутков, когда мы играли в меньшинстве. Нелегко было поддерживать функциональное состояние – поэтому-то, наверное, у немцев в концовке было определенное преимущество. Однако каждый футболист команды может играть через «не могу». Германия была заряжена на ведение большого количества единоборств, из-за чего возникали проблемы в тактике. Мы пытались этим пользоваться», – сказал наставник.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 06:26
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    удав
    1436847463
    молодцы!!!теперь настраивайтесь на греков!
    Ответить
    mat73
    1436850179
    Молодцы, парни! Давайте не теряйтесь и дальше! Дай Бог из вас и в дальнейшем будет толк и нам радость!
    Ответить
    Старый Пью
    1436853286
    Молодцы! Даешь победу в финале!
    Ответить
    sir_Alex
    1436854283
    Молодцы!
    Ответить
    112910415
    1436855098
    прямо чудеса творили!
    Ответить
    Блоссия
    1436862591
    Молодцы!
    Ответить
    tesch
    1436865424
    Поздравляю!
    Ответить
    Raulya
    1436871856
    Молодцы ребята!!! Радует, что хоть молоджь не деревянная...
    Ответить
    nahan
    1436893081
    Хомуха хорошую команду собрал.
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435616
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+