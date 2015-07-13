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    • Сборная России U19 сыграла вничью с Германией и вышла в полуфинал юношеского ЧЕ

    Сборная России U19 сыграла вничью с Германией и вышла в полуфинал юношеского ЧЕ

    Сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Германии в матче третьего тура группового этапа юношеского чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.
    На 12-й минуте Тило Керер вывел немцев вперед. Сборная России отыгралась на 32-й минуте в результате автогола. В концовке первого тайма Игорь Безденежных вывел россиян вперед, однако на 65-й минуте Тимо Вернер сравнял счет.
    По итогам группового этапа сборные России, Германии, Испании и Нидерландов набрали по 4 очка, но россияне стали победителями благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и победе над Испанией ранее.
    В полуфинале россияне сыграют со сборной Греции, занявшей второе место в группе A. Испанцы, ставшие вторыми, встретятся с командой Франции. Оба матча пройдут 16 июля.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 23:16
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    Комментарии (251)
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    Олли Кан
    1436864497
    Дай Бог, чтобы эти пацаны не пр****ли свои таланты!!!
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    radyA
    1436864743
    Пацаны молодцы! хоть какое то достижение в спорте! главное чтобы из за больших денег не испортились и не превратились в сборную России, нынешнего образца!
    Ответить
    Великолепный
    1436865445
    Поздравляю молодежь с выходом в полуфинал))
    Ответить
    ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
    1436866381
    Молодцы! Есть хорошие шансы выйти в финал.
    Ответить
    kupryaev
    1436867028
    красавцы!
    Ответить
    Die Roten
    1436867819
    поздравляю!
    Ответить
    nahan
    1436892351
    Молодцы, хороший пример взрослым...
    Ответить
    старина
    1436896176
    Надеюсь никто из этих молодых ребят не будет играть под\"руководством\" капелло
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437114864
    Вышли наши уже в финал
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    ologreds
    1694997617
    numo435606
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