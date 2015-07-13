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    Аршавин сегодня подпишет контракт с "Кубанью"

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин сегодня находится в Краснодаре, где проходит медицинское обследование для местной "Кубани". Сразу после него футболист поставит подпись под трудовым соглашением, срок которого составит один год.

    Болельщикам Аршавин будет представлен во вторник во время открытой тренировки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 14:16
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    Комментарии139
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:43

      Уже контракт подписан...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 14 июля 2015, 01:55

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 13 июля 2015, 22:42

      ок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      А Пар 13 июля 2015, 20:59

      Кубань неплохая команда. Зачем ей скандальный и беспонтовый Маленький Член?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      uran102 13 июля 2015, 20:42

      Удачи ему....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 июля 2015, 19:52

      На повышение пошел. Из бомжей в казаки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:54

      Слишком хорош для Кубани!

      0
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      Рейтинг: +400

      post-navigator 13 июля 2015, 18:23

      Андрею удачи. Теперь опускалово свиней приобретёт ещё больший размах, чем в прошлом году!

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 июля 2015, 18:17

      может великому зениту забьет?)

      1
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      Рейтинг: +366

      peduSKA 13 июля 2015, 18:06

      Не тот ли это Оршавен что за бомжарню ходил?

      0
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