Аршавин сегодня подпишет контракт с "Кубанью"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин сегодня находится в Краснодаре, где проходит медицинское обследование для местной "Кубани". Сразу после него футболист поставит подпись под трудовым соглашением, срок которого составит один год.



Болельщикам Аршавин будет представлен во вторник во время открытой тренировки.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!