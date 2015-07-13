Дмитрий Хомуха: «Ждем тяжелого матча»

Накануне третьего матча группового турнира ЧЕ-2015 среди 19-летних футболистов против сборной Германии главный тренер российской сборной Дмитрий Хомуха рассказал о сопернике и объяснил, что мешает футболистам избегать удалений:
«Германия – это очень дисциплинированная и волевая команда.У немцев физически хорошо готовы все футболисты. Они навязывают борьбу на всех участках поля. Ждем тяжелого матча.
Два матча подряд удаляются футболисты в нашей команде. Мы неоднократно по ходу всех турниров обжигались на этом. К сожалению, пока не можем достучаться до игроков, чтобы они понимали всю ответственность перед командой. Это все юношеский максимализм» – сказал Хомуха.
Напомним, для выхода из группы российскую сборную в сегодняшнем матче устроит ничья.
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