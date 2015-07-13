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    Дмитрий Хомуха: «Ждем тяжелого матча»

    Накануне третьего матча группового турнира ЧЕ-2015 среди 19-летних футболистов против сборной Германии главный тренер российской сборной Дмитрий Хомуха рассказал о сопернике и объяснил, что мешает футболистам избегать удалений:
    «Германия – это очень дисциплинированная и волевая команда.У немцев физически хорошо готовы все футболисты. Они навязывают борьбу на всех участках поля. Ждем тяжелого матча.

    Два матча подряд удаляются футболисты в нашей команде. Мы неоднократно по ходу всех турниров обжигались на этом. К сожалению, пока не можем достучаться до игроков, чтобы они понимали всю ответственность перед командой. Это все юношеский максимализм» – сказал Хомуха.

    Напомним, для выхода из группы российскую сборную в сегодняшнем матче устроит ничья.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2015 10:52
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    Комментарии (29)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Akatsuki72
    1436776999
    Удачи, ребята! Первые два матча достойно сыграли! Немцев бы обыграть, было бы здорово!
    Ответить
    bboroda
    1436778616
    только вперед!парни будьте с яйцами!!
    Ответить
    juventus186
    1436779028
    Радует, что за молодежку у нас все единогласно \"за\"!!! Хоть трепа межклубного нет!!! Почти:-)))
    Ответить
    xaniev74
    1436781767
    удачи и без удалений
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    руна
    1436782053
    А как бы они играли если бы постоянно получали игровую практику в своих клубах!
    Ответить
    MALOY74
    1436782470
    удачи!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    руна
    1436783265
    Наш юношеский и молодёжный футбол довольно успешен,куда потом эти все игроки деваются?
    Ответить
    sir_Alex
    1436784068
    Это да, так и будет
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    Svtur
    1436815966
    Раз другие могут достучаться, получается, что проблема в тренере.
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    ologreds
    1694997621
    numo435546
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