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    "Мордовия" минимально победила новичка сербской Суперлиги

    В субботнем контрольном матче представитель РФПЛ за счет всего лишь одного гола победил скромный сербский клуб.

    11 июля. Стара Пазова (Сербия). Спортивный центр Футбольного союза Сербии.

    "Мордовия" (Россия) - "Радник" (Сербия) - 1:0.

    "Мордовия" (основа): Ревишвили, Шитов, Тишкин, Перендия, Ломич, Игнатович, Бобер, Шипицын. Кобахидзе, Самодин, Мухаметшин.

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    Источник: ФК «Мордовия»

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    11.07.2015 21:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 12 июля 2015, 12:46

      А кто забил то??

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      Рейтинг: +21

      AntiClockWise > Betty Fork 12 июля 2015, 13:41

      Милан Перендия

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:14

      Мордовия неплохо готовится.

      0
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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 11 июля 2015, 22:21

      Гениально

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