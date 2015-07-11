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    Баринов: «Доказали, что можем играть с грандами»

    Полузащитник юношеской сборной России Дмитрий Баринов рассказал о победном матче группового турнира чемпионата Европы с Испанией.

    – Нам очень помогло то, что в нас никто не верил. Мы собрались и доказали, что можем играть с грандами.
    – Что сказал Хомуха после игры?
    – Сказал, чтоб забыли эту победу.
    - Ваш гол – отработанная комбинация или импровизация?
    – Наигрывали игру на третьего на тренировках. Я включился, взял инициативу на себя и ударил.
    - Кто сильнее – Нидерланды или Испания?
    – Испанцы посильнее. С голландцами нам явно не повезло: перекладина, пенальти не поставили... И у них – два момента за игру.
    После этой победы в ативе сборной России три очка, судьба команды на чемпионате решится в матче последнего тура группового этапа против сборной Германии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 00:18
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    Комментарии (27)
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    ren888888
    1436567045
    Все равно вы никому неинтересны-даже коментов нет) Нубы потому что)
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    нечитайло
    1436574650
    Группа аут. Держитесь
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    aMur
    1436582723
    Ну и хорошо.
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    juventus186
    1436583729
    Надо тебя с Лестером познакомить - он любит ,таких как ты троллить!!! Острый, я смотрю на язычок!!
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    cska plus
    1436586594
    молодцы, поздравляю!
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    pickapick
    1436587687
    Постарайтесь не переоценить эту удачу
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    112910415
    1436719366
    приятно
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    ologreds
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