Баринов: «Доказали, что можем играть с грандами»

Полузащитник юношеской сборной России Дмитрий Баринов рассказал о победном матче группового турнира чемпионата Европы с Испанией.
– Нам очень помогло то, что в нас никто не верил. Мы собрались и доказали, что можем играть с грандами.
– Что сказал Хомуха после игры?
– Сказал, чтоб забыли эту победу.
- Ваш гол – отработанная комбинация или импровизация?
– Наигрывали игру на третьего на тренировках. Я включился, взял инициативу на себя и ударил.
- Кто сильнее – Нидерланды или Испания?
– Испанцы посильнее. С голландцами нам явно не повезло: перекладина, пенальти не поставили... И у них – два момента за игру.
После этой победы в ативе сборной России три очка, судьба команды на чемпионате решится в матче последнего тура группового этапа против сборной Германии.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.