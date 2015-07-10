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    Роналдо стал ассистентом предварительной жеребьевки ЧМ-2018

    Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо стал ассистентом предварительной жеребьевки Чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сообщается на официальном сайте ФИФА.

    Церемония жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 по московскому времени и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран.

    В жеребьевке не примет участие только представитель Азиатской конфедерации футбола, так как матчи отборочного турнира в Азии уже начались. Жеребьевку пяти из шести конфедераций проведет генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.
    Ранее стало известно, что ведущими жеребьевки станут модель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев.
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    Источник: ФИФА

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    10.07.2015 16:16
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:55

      Много известных людей будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 06:51

      Ясно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 июля 2015, 06:33

      Кто, как не он

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 11 июля 2015, 05:33

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      anzhi1 10 июля 2015, 23:29

      А ведущие Анна Семенович с Анфисой Чеховой смотрелись бы лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      НскМужик 10 июля 2015, 22:16

      Чет мне уже страшно, даже за такое мероприятие.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 10 июля 2015, 21:14

      А че не Анфиса Чехова?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 10 июля 2015, 21:11

      ждем групп смерти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      рус фан 10 июля 2015, 21:05

      Роналдо в Питер приедет, думаю наши СМИ не упустят момента и возьмут развернутое большое интервью у это го великого Мирового футболиста. Думаю если бы в России вырос похожий игрок у нас его бы на ровне с Яшиным ставили или еще выше.

      2
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      Рейтинг: +631

      mat73 10 июля 2015, 21:02

      Первая ласточка)))

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