Роналдо стал ассистентом предварительной жеребьевки ЧМ-2018

Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо стал ассистентом предварительной жеребьевки Чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сообщается на официальном сайте ФИФА.



Церемония жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 по московскому времени и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран.



В жеребьевке не примет участие только представитель Азиатской конфедерации футбола, так как матчи отборочного турнира в Азии уже начались. Жеребьевку пяти из шести конфедераций проведет генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

