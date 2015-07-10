Тейшейра назначен вице-капитаном "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу сообщил, что после ухода нападающего Луиса Адриано в "Милан" обязанности вице-капитана донецкого клуба перейдут к полузащитнику Алексу Тейшейре.

"Луис Адриано был успешным исполнителем, который отыграл много лет в "Шахтере" и забил большое количество мячей. До него капитаном от бразильцев был Фернандиньо, а самым первым – Матузалем. Теперь эта обязанность перейд"т к Алексу Тейшейре, который на данный момент является не только лидером бразильских игроков, но и ведущим футболистом по технике исполнения. Он созидатель, который строит и выполняет большой объем работы.