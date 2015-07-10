Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тейшейра назначен вице-капитаном "Шахтера"

    Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу сообщил, что после ухода нападающего Луиса Адриано в "Милан" обязанности вице-капитана донецкого клуба перейдут к полузащитнику Алексу Тейшейре.
    "Луис Адриано был успешным исполнителем, который отыграл много лет в "Шахтере" и забил большое количество мячей. До него капитаном от бразильцев был Фернандиньо, а самым первым – Матузалем. Теперь эта обязанность перейд"т к Алексу Тейшейре, который на данный момент является не только лидером бразильских игроков, но и ведущим футболистом по технике исполнения. Он созидатель, который строит и выполняет большой объем работы.
    В "Шахтере" есть костяк из четырех-пяти игроков, которых в течение матча очень трудно заменить кем-либо. Это ведущие исполнители, составляющие основу команды. И Алекс сейчас всё больше себя проявляет как личность и как футболист. Уверен, что в этом сезоне он продолжит быть первым номером команды, и в ближайшие годы им будут интересоваться ведущие клубы Европы", - цитирует тренера пресс-служба донецкого клуба.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 10 июля 2015, 22:01

      его цена уже сейчас не менее 30 млн евро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Ялта 10 июля 2015, 17:10

      Срна в не конкуренции!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 10 июля 2015, 16:32

      Справедливо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 10 июля 2015, 15:51

      Позывной"Алекс"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      AC M1lan 10 июля 2015, 15:29

      Почему не Ракицкий?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > AC M1lan 10 июля 2015, 17:16

      Он истеричка всем известная...это то же самое что ставит капитаном Реала Пепе))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 10 июля 2015, 14:45

      Капитанствуют сплошные украинцы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 10 июля 2015, 14:48

      московские шлепки лучше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ > Leicester City 10 июля 2015, 14:50

      главное что московские,бренд

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11