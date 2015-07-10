Тейшейра назначен вице-капитаном "Шахтера"

его цена уже сейчас не менее 30 млн евро.
Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу сообщил, что после ухода нападающего Луиса Адриано в "Милан" обязанности вице-капитана донецкого клуба перейдут к полузащитнику Алексу Тейшейре.
"Луис Адриано был успешным исполнителем, который отыграл много лет в "Шахтере" и забил большое количество мячей. До него капитаном от бразильцев был Фернандиньо, а самым первым – Матузалем. Теперь эта обязанность перейд"т к Алексу Тейшейре, который на данный момент является не только лидером бразильских игроков, но и ведущим футболистом по технике исполнения. Он созидатель, который строит и выполняет большой объем работы.
В "Шахтере" есть костяк из четырех-пяти игроков, которых в течение матча очень трудно заменить кем-либо. Это ведущие исполнители, составляющие основу команды. И Алекс сейчас всё больше себя проявляет как личность и как футболист. Уверен, что в этом сезоне он продолжит быть первым номером команды, и в ближайшие годы им будут интересоваться ведущие клубы Европы", - цитирует тренера пресс-служба донецкого клуба.
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