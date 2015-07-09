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    Зе Луиш и Мовсисян впервые тренировались в общей группе

    Московский «Спартак» продолжает в Швейцарии подготовку к сезону. Новичок красно-белых форвард Зе Луиш и нападающий Юра Мовсисян сегодня впервые приступили к работе в общей группе.

    Всю тренировку, которая продолжалась чуть более часа, они работали наравне со всеми. Кроме того, оба игрока будут дополнительно выполнять программу, предложенную им тренером по физподготовке "Спартака". Это помоет им в сравнительно короткий срок обрести боевые кондиции.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    09.07.2015 16:21
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:17

      хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4681

      Викос 9 июля 2015, 23:32

      конкуренция будет, а нам и хорошо.

      0
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      Рейтинг: +227

      Igrov 9 июля 2015, 23:04

      пусть готовятся. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 9 июля 2015, 23:01

      шпартак пинчион!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Старовер > pereletnii 10 июля 2015, 11:25

      Тебе наконец-то челюсть сломали!!!? ))), Картавишь то...)

      1
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 9 июля 2015, 20:00

      опять мясо без чемпионства))

      0
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      Рейтинг: +1317

      pereletnii > Великолепный 9 июля 2015, 23:04

      «Я – защитник экстра-класса. Если хотите насладиться моей игрой, купите абонемент на ЦСКА в новом сезоне», – сказал Набабкин, не скрывая улыбки.
      ----------
      А Цска без болел

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      Рейтинг: +18

      uwasee 9 июля 2015, 19:07


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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 18:58

      На данную секунду, спартак наконец-то поднялся на 3 место, молодец Алень)))

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 9 июля 2015, 18:54

      Помоет?? вахахаха соккер туп*й

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      Рейтинг: +50

      Viktor41 9 июля 2015, 18:17

      Какое "великое" событие футбола?!

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      Рейтинг: +50

      Viktor41 > Бугимен 10 июля 2015, 19:59

      Может создадут подобие Реала или Барселоны.

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 18:03

      всем работать, блин!

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