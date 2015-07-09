Председатель ККФФ: "Подготовка Аршавина вызывает сомнения"

Председатель Краснодарской краевой федерации футбола, отвечающей за развитие футбола на территории Кубани, Владимир Середа поделился своими мыслями по поводу потенциального перехода в "Кубань" бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина.



"С учетом авторитета и былых заслуг Андрея его подписания станет праздником для всех местных любителей футбола. Но дальнейшее его признание будет зависеть только от того, как он будет показывать себя на поле. В прошлом сезоне он ведь провел всего 14 матчей, да и те, в основном, с замены. Так что текущий уровень подготовки Аршавина оставляет вопросы. Но я уверен, что мы все-таки сможем наблюдать интересную игру в исполнении этого футболиста", - подытожил Середа.



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