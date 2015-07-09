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    Председатель ККФФ: "Подготовка Аршавина вызывает сомнения"

    Председатель Краснодарской краевой федерации футбола, отвечающей за развитие футбола на территории Кубани, Владимир Середа поделился своими мыслями по поводу потенциального перехода в "Кубань" бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина.

    "С учетом авторитета и былых заслуг Андрея его подписания станет праздником для всех местных любителей футбола. Но дальнейшее его признание будет зависеть только от того, как он будет показывать себя на поле. В прошлом сезоне он ведь провел всего 14 матчей, да и те, в основном, с замены. Так что текущий уровень подготовки Аршавина оставляет вопросы. Но я уверен, что мы все-таки сможем наблюдать интересную игру в исполнении этого футболиста", - подытожил Середа.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2015 09:55
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 23:10

      круто!Андрею надо готовиться

      0
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      Рейтинг: +27

      Гражданиннн 9 июля 2015, 18:28

      Не сомневайся Володя, все таки Аршавин еще покажет всем на что он способен. Блин не на вижу таких людей и болельщиков. Когда у него всё хорошо, те люди его по...у лизут. Теперь уже сомневаются. Господа, вы еще его рано хронили.

      0
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      Рейтинг: +227

      ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ 9 июля 2015, 17:56

      Главное,чтоб в контракте был четко прописан пункт о кальянах и чипсах.

      0
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      Рейтинг: +40

      Roman412 9 июля 2015, 17:08

      Андрэ-старый толстый снюхавшийся и спившийся шарик.Из выдающегося игрока он уже давно превратился в посмешище.он не нужен ни одной команде даже нашего убогого чемпионата,потому что в футбол закончил играть со времен второго сезона в Арсенале.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 16:41

      Зачем он нужен Кубани((

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 9 июля 2015, 15:36

      это только на кубани есть сомнения, у большинства их ДАВНО нет!

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 9 июля 2015, 15:20

      Аршавин давно пешеход,все и так ясно,бракуйте

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 9 июля 2015, 14:02

      Так его только минут на 10 на поле надо выпускать.

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      Рейтинг: +631

      mat73 9 июля 2015, 12:45

      Так скорее ДА, или скорее НЕТ появлению Андрея на Кубанщине?

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      Рейтинг: +11

      dalex83 9 июля 2015, 12:45

      брр

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