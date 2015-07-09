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    Ройс испугался конкуренции в "Барселоне"

    Стало известно, что испанская "Барселона" сделала предложение дортмундской "Боруссии" о продаже форварда команды Марко Ройса. Эта идея исходила от президента каталонцев Хосепа Бартомеу, который хотел приобрести немца в рамках своей предвыборной кампании (выборы нового президента состоятся 18-го июля). Клуб Ройса, как предполагается, был не против дать согласие на переход, но в нем отказал сам футболист, заявивший, что в испанской команде слишком высока конкуренция в его линии и нет большой вероятности, что он ее выиграет. Поэтому он предпочел быть основным форвардом в "Боруссии".

    В минувшем сезоне Бундеслиги Ройс провел 19 матчей и забил 7 раз.

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    Источник: Marca

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    09.07.2015 06:25
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +39

      -AL-Arsenal-Armenia- 11 июля 2015, 12:04

      кто только такие названия придумывается новостям. Да и может это не совсем правда. Трусость или преданность клубу?? Сейчас конечно лучше придумать новость про трусость, ведь она громче!) Ройс настоящий мужик не кинул клуб в трудную минуту и не погнался за деньгами.

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 9 июля 2015, 19:56

      в каталуне ребятки играют по круче какого там ройса не тот он уровень ...да еще и труслив оказался. Арда же не испугался потому что арда

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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 16:27

      Разумное решение Ройса.

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      Рейтинг: +23

      Toxa 87 9 июля 2015, 15:40

      реалистично оценил ситуацию! это не трусость.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 9 июля 2015, 15:31

      это не называется испугался.просто предпочитает играть всегда.

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 9 июля 2015, 14:00

      По нему видно

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      Рейтинг: +134

      La Masia 9 июля 2015, 13:18

      С таким настроем ему вообще нечего в футболе делать.Заранее,даже не попробовав,уже проигрывает конкуренцию,как так можно.Нужно играть,стараться и добиваться,а не попадать в основу только из-за своего имени

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > La Masia 9 июля 2015, 14:07

      Ему Барселона нафиг не нужна брат он привык всегда играть за Боруссию Д. и он любит эту команду.

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      Рейтинг: +143

      Palex > La Masia 9 июля 2015, 15:06

      А зачем ему пробовать?Он основной игрок Дортмунда,игрок сборной Германии.Зачем ему, что то доказывать клубу,в которой не известно,как он еще впишется?

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      Рейтинг: +134

      La Masia > AlexanderP622 9 июля 2015, 15:41

      Игрок он классный,но без должного давления и ротации скатится вниз.Лично мне очень симпатичен Ройс как игрок

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      Рейтинг: +134

      La Masia > Palex 9 июля 2015, 15:42

      Просто в Боруссии его некому даже подстегнуть,заставить выпрыгивать из штанов ради места в стартовом составе,это приводит к расслабухе

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      Рейтинг: +57

      hejabvb > La Masia 9 июля 2015, 16:47

      Ну это тоже неправильно, надо играть там, где тебе комфортно, надо знать свое место. Как игрок он уже состоялся, ему нужно просто делать свое дело. А давление не всем идет на пользу, как показывает практика.

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      Рейтинг: +134

      La Masia > hejabvb 9 июля 2015, 17:01

      Думаю не будешь спорить,что играть он начал хуже,по сравнению с предыдущим сезоном.Да поломали травмы,но после травм не было игрока,который смог бы его подтолкнуть,заставить рваться к успеху

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      Рейтинг: +57

      hejabvb > La Masia 9 июля 2015, 17:55

      С этим согласен, но если засунуть его в команду где играют футболисты экстра-класса, то станет еще хуже. Этот сезон каждый игрок провел плохо. Надеюсь в следующем он придет в себя.

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      Рейтинг: +134

      La Masia > hejabvb 9 июля 2015, 18:34

      Поспорить не могу,но так в мыслях я представляю тройку:Месси-Неймар-Ройс или Месси-Суарес-Ройс,думаю даже тройка Неймар-Суарес-Ройс будет лучшей в мире,но трансфер невозможен

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      Рейтинг: +57

      hejabvb > La Masia 9 июля 2015, 18:44

      Поживем увидим. Если честно я не считаю Ройса на данный момент ровней кому-то из них. Надеюсь, правда, что это очень скоро изменится. Все-таки Неймар это супербомбардир везде, Суарес тащил мертвый Ливерпуль и сделал топ игроков из Стерлинга и Старриджа. В общем в грядущем сезоне Ройс должен будет выкладываться на 200%.

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      Рейтинг: +134

      La Masia > hejabvb 9 июля 2015, 18:57

      Без сомнений.Забраться на вершину это одно,а удержаться на ней-абсолютно другое

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > La Masia 9 июля 2015, 19:19

      Я понял. Но в Барселоне он не хочет играть и в прочем это было и сразу понятно.

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      Рейтинг: +342

      mphuZ 9 июля 2015, 13:00

      С головой, значит, у него всё в порядке))
      Ему нужно играть и играть, а не на лавке сидеть!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 июля 2015, 12:48

      С ротации которую устраивает Энрике, играл бы,да и не думаю что Марко испугался

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Asbjorn 9 июля 2015, 14:08

      Ему Барселона не нужна вот и всё ты ,что не понял до сих пор это.

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 9 июля 2015, 12:35

      Не верю. Марка вообще гнилой источник как по мне.

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