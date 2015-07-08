«Дубль» Демпси помогает США обыграть Гондурас

На начавшемся сегодня в США Кубке КОНКАКАФ стал известен результат второго матча группы «А». Сборная США благодаря «дублю» Клинта Демпси на 25-й и 64-й минутах обыграла команду Гондураса. Гол вышедшего на замену Карлоса Дискуа на 69-й минуте подарил гондурасцам надежду хотя бы на одно очко, но большего гостям достичь не удалось.

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Напомним, что в первом матче турнира в этой группе сборные Панамы и Гаити сыграли вничью 1:1.