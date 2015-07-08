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    «Дубль» Демпси помогает США обыграть Гондурас

    На начавшемся сегодня в США Кубке КОНКАКАФ стал известен результат второго матча группы «А». Сборная США благодаря «дублю» Клинта Демпси на 25-й и 64-й минутах обыграла команду Гондураса. Гол вышедшего на замену Карлоса Дискуа на 69-й минуте подарил гондурасцам надежду хотя бы на одно очко, но большего гостям достичь не удалось.

    Напомним, что в первом матче турнира в этой группе сборные Панамы и Гаити сыграли вничью 1:1.

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    08.07.2015 06:43
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    Комментарии (21)
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    pickapick
    1436332350
    Старичок еще на уровне!
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    DXTK
    1436334903
    В Игре примерно равных команд победу празднует более удачлевая.
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    alboro
    1436337500
    Посмотрим
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    kkomov
    1436339793
    панама должна победить.
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    Z v e r o b o y
    1436342976
    хорошо
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    Михаэль Кан
    1436354382
    Подскажите, пожалуйста, незнающему, почему Мексика является участником как КОНКАКАФ, так и Кубка Америки???
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    Die Roten
    1436359108
    молодец демпси!удачи команде клинсмана!
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    Zen-Aky
    1436363096
    А забивает все нестареющий Демпси. Удачи сборной США!
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    spartak11
    1436366807
    почему ямайка и мексика участвуют,они же на кубке америки были!???и вообще принцип кубкак америки и конкакаф не понимаю.....лол
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    ologreds
    1694997652
    numo435085
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