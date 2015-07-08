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    В США стартовал Кубок КОНКАКАФ-2015

    Сегодня в США стартовал групповой турнир Кубка КОНКАКАФ-2015. В матче открытия сборные Панамы и Гаити обменялись забитыми мячами.

    Первый тайм оказался безрезультативным, а на 56-й минуте Альберто Кинтеро вывел панамцев вперед, однако одержать преимущество его команде не удалось. На 86-й минуте нападающий гаитян Сони Норде точным ударом сравнял счет.

    Во втором матче турнира в эти минуты встречаются сборные США и Гондураса.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2015 06:15
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    Комментарии (34)
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    kkomov
    1436340239
    удачи Гаити!
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    нечитайло
    1436341026
    уже победили
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    Z v e r o b o y
    1436342903
    хорошо
    Ответить
    alessios1990
    1436345010
    Три главных фаворита это кубка КОНКАКАФ: США, Мексика и Коста-Рика! И кстати все они играли в плей-офф прошедшего ЧМ-2014, где дальше всех сенсационно дошла Коста-Рика) Посмотрим, что сможет сделать эта гордая сборная с фаворитами турнирам США и Мексикой.
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    Rusti
    1436348591
    США и Коста-Рику порадовали на ЧМ.
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    summer2014
    1436357727
    КОНКАКАФ это игры Северной Америки? Какой в них смысл, там же пару стран.
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    Die Roten
    1436358826
    хоть какой то футбол есть.))
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    АрсенБурбулятр
    1436364551
    сколько футболистов уехало оттуда в ВБ, Испанию, и другие страны и стало известными..../
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    spartak11
    1436368184
    Нельзя просто так взять и объединить Кубок Америки и Кубок КОНКАКАФ!И проводить его раз в 4 года!!!
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    ologreds
    1694997652
    numo435083
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