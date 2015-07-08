В США стартовал Кубок КОНКАКАФ-2015

Сегодня в США стартовал групповой турнир Кубка КОНКАКАФ-2015. В матче открытия сборные Панамы и Гаити обменялись забитыми мячами.
Первый тайм оказался безрезультативным, а на 56-й минуте Альберто Кинтеро вывел панамцев вперед, однако одержать преимущество его команде не удалось. На 86-й минуте нападающий гаитян Сони Норде точным ударом сравнял счет.
Во втором матче турнира в эти минуты встречаются сборные США и Гондураса.
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