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    "Шахтер" известил об уходе Фернандо в "Сампдорию"

    Донецкий "Шахтер" официально уведомил, что полузащитник команды Фернандо продолжит карьеру в итальянской "Сампдории". Стоимость сделки составила 8 миллионов евро.

    В минувшем сезоне УПЛ бразилец провел 13 матчей и однажды отличился.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    06.07.2015 22:10
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +127

      skynet 7 июля 2015, 16:11

      И кто теперь будет самым бразильским клубом Европы?

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 7 июля 2015, 01:16

      ротация полезна
      у Шахтёра вообще грамотная политика, сравнил бы их с Порту в этом плане

      1
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 6 июля 2015, 23:47

      Не будет больше бразильского Шахтера?

      0
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 6 июля 2015, 23:46

      Задолбали сеять панику!
      Продали лишь одного лидера Косту, ибо он давно созрел для нового вызова, как и Адриано, вне зависимости от ситуации в клубе и Донбассе в целом.
      Замена им есть. А Фернандо и Илсиньо всего лишь игроки запаса. От их ухода Шахта точно ничего не потеряла.
      То что нет покупок, так они особо и не нужны. У Шахты на каждую позицию есть норм игроки, ну а покупать звезд понятное дело, не совсем подходящие время. Это относится не только к Шахте, но и к Динамо.

      2
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 6 июля 2015, 23:46

      Все бегут с корабля

      0
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 6 июля 2015, 23:40

      посыпалась Шахта

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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 6 июля 2015, 23:20

      Была нормальная команда,нормальный стадион,полный город болельщиков... И несколько недоносков превратили все это в ад. Соболезную дончанам.

      5
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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 6 июля 2015, 23:15

      Тотальная распродажа шахты....жаль

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      Рейтинг: +81

      Andrumas 6 июля 2015, 23:04

      Справедливости ради нужно сказать, что купили его подороже, чем продали. Но в целом Шахтер неплохо заработал, разгрузив немного зарплатню ведомость и освободив место для молодежи, которая у Шахтера очень талантливая

      1
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      Рейтинг: +342

      Jarvis 6 июля 2015, 22:36

      Leicester City и Juventus 32 причем тут ахметов и причем тут Украина /?? когда шахтер продает игрока запаса за 8 лямов!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Jarvis 6 июля 2015, 22:44

      Остынь, украина здесь точно не при чём, при чём только возня в Донбассе, в результате чего Ахметов теряет практически всё, это бьёт ему по карману , а так бы он этих игроков не факт что бы продавал.

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > Juventus 32 6 июля 2015, 22:45

      не, просто когда речь идет о шахтере.так сразу украина и ахметов, они просто продали игрока

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Jarvis 6 июля 2015, 22:46

      ну да, только не одного и скорее всего вынужденно.

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > Juventus 32 6 июля 2015, 22:49

      дугласа и фернандо, до этого вилльяна, ферну и мхитаряна, есть спрос, есть предложение, вот и продают

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      Рейтинг: +31

      sany14 > Juventus 32 6 июля 2015, 23:57

      ДЦП ты чего за Юве и Аякс болеешь? Это же европейские клубы, будь патриотом ДегеНеРатов, болей за русский клуб

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