"Шахтер" известил об уходе Фернандо в "Сампдорию"

Донецкий "Шахтер" официально уведомил, что полузащитник команды Фернандо продолжит карьеру в итальянской "Сампдории". Стоимость сделки составила 8 миллионов евро.



В минувшем сезоне УПЛ бразилец провел 13 матчей и однажды отличился.



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