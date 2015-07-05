Браво перед серией пенальти сказал партнерам, что аргентинцы не реализуют два удара

Голкипер сборной Чили и "Барселоны" Клаудио Браво прокомментировал победу своей сборной в Кубке Америки: "Всегда мечтал поднять этот Кубок у себя над головой и вот это свершилось. Победу посвящаем всему чилийскому народу. На чемпионате мира мы в серии пенальти проиграли бразильцам, но сегодня я сказал партнерам, что все будет иначе, и аргентинцы не забьют дважды".



Браво принял участие во всех шести матчах турнира, пропустив при этом четыре мяча и был признан лучшим голкипером первенства.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!