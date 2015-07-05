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    Браво перед серией пенальти сказал партнерам, что аргентинцы не реализуют два удара

    Голкипер сборной Чили и "Барселоны" Клаудио Браво прокомментировал победу своей сборной в Кубке Америки: "Всегда мечтал поднять этот Кубок у себя над головой и вот это свершилось. Победу посвящаем всему чилийскому народу. На чемпионате мира мы в серии пенальти проиграли бразильцам, но сегодня я сказал партнерам, что все будет иначе, и аргентинцы не забьют дважды".

    Браво принял участие во всех шести матчах турнира, пропустив при этом четыре мяча и был признан лучшим голкипером первенства.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 07:34
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +12

      magami05 6 июля 2015, 15:38

      ванга

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:38

      Браво, молодец, герой сборной Чили.

      1
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      Рейтинг: +134

      cannongun 6 июля 2015, 12:01

      однако молодчик))

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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 6 июля 2015, 09:43

      как в воду глядел, может он провидец?!

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      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:16

      судьба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:45

      Бинго, Браво!!!

      0
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 5 июля 2015, 15:58

      Интересный факт.

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      Рейтинг: +70

      Arturros 5 июля 2015, 15:35

      Я вот удивляюсь как игуаину дали бить пеналь??Он в наполи стоко пеналев запорол!Я даже уверен был что не забьет.

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      Рейтинг: +31

      sany14 > Arturros 5 июля 2015, 18:29

      А ты смотрел на поведение физрука во время матча? Он же тупой, что-то ходит бесится, прыгает, трясется а на поле по сути ничего команда не показывает. Он мне Блохина напомнил в Динамо, тот тоже бегал орал на все поле.

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      Рейтинг: +98

      Зенит лучший клуб 5 июля 2015, 14:48

      Браво тебе, Браво!!!Всей чилийской команде-браво!!!

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      Рейтинг: +873

      Блоссия 5 июля 2015, 13:32

      Почувствовал уверенность. Так бывает.

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